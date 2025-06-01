МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль стал лауреатом премии «Разговоры о важном» в номинации «Лучшее интервью года» по версии педагогов, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в рамках фестиваля «Движения первых» состоялась первая всероссийская премия «Разговоры о важном».
«Важно быть очень честным перед аудиторией, перед своим коллективом, перед друзьями, перед народом, тогда всё будет нормально. А то, что мы победим, у меня сомнений никаких нет. Сложно, трудно, но другого пути у России нет. Я благодарю вас за доверие», — сказал Рошаль во время церемонии награждения.
Вручил ему награду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Всероссийская премия «Разговоры о важном» впервые прошла в 2025 году. Премия проводится министерством просвещения РФ вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Цель премии — выявление и поощрение граждан, сделавших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном».
В общественном голосовании за победителей премии приняли участие свыше 2,5 миллионов человек. Экспертами премии выступили сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания, финалисты конкурса «Воспитать человека», а также представители всероссийского родительского комитета.