Рошаль стал лауреатом премии «Разговоры о важном»

«Важно быть очень честным перед аудиторией, перед своим коллективом, перед друзьями, перед народом, тогда всё будет нормально. А то, что мы победим, у меня сомнений никаких нет. Сложно, трудно, но другого пути у России нет. Я благодарю вас за доверие», — сказал Рошаль во время церемонии награждения.