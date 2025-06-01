Экзитпол: Тшасковский лидирует во втором туре президентских выборов в Польше

Действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую Гражданскую коалицию, одерживает победу во втором туре президентских выборов в Польше. На это указывают данные экзитпола, обнародованные TVP Info.
Согласно предварительным подсчетам, Тшасковский лидирует с 50,3% голосов, опережая представителя главной оппозиционной силы «Право и справедливость» Кароля Навроцкого, который получает 49,7%.
В ходе выступления в своем избирательном штабе Тшасковский заявил о победе во втором туре, отметив, что она далась ему «на грани». В то же время Навроцкий, заверил сторонников, что окончательные итоги голосования покажут его успех.
Напомним, что 1 июня в Польше выбирают президента страны во втором туре голосования. В финальную стадию выборов вышли два основных кандидата: действующий столичный мэр Рафал Тшасковский и руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которые показали лучшие результаты в первом туре.