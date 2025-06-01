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Юрист Русяев перечислил нарушения, из-за которых выпускников могут выгнать с ЕГЭ

Юрист Русяев: за использование любых гаджетов могут удалить с ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Юрист Илья Русяев рассказал, за что выпускников могут выгнать с ЕГЭ. Удалить ученика с экзамена могут не только за использование смартфона, что и так известно.

Планшеты, умные часы, беспроводные наушники и фитнес-браслеты тоже относятся к запрещенным предметов.

Иные причины, по которым ученика могут попросить покинуть аудиторию, это передача любо информации.

— Даже обычные наручные часы с Bluetooth или голосовым ассистентом могут стать причиной удаления с экзамена, — говорит юрист NEWS.ru.

Он подчеркнул, что любые технические устройства, с помощью которых можно передавать и получать информацию, запрещены.

Еще одна причина, по которой могут выгнать с экзамена — это попытка списать. Ведь экзамен является проверкой знаний и важен честный результат.

Ранее стало известно, что за первые два дня сдачи ЕГЭ было удалено с экзаменов более 200 школьников. Из них 70 учащихся воспользовались телефонами.