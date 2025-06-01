Юрист Русяев перечислил нарушения, из-за которых выпускников могут выгнать с ЕГЭ

Юрист Илья Русяев рассказал, за что выпускников могут выгнать с ЕГЭ. Удалить ученика с экзамена могут не только за использование смартфона, что и так известно.
Планшеты, умные часы, беспроводные наушники и фитнес-браслеты тоже относятся к запрещенным предметов.
Иные причины, по которым ученика могут попросить покинуть аудиторию, это передача любо информации.
— Даже обычные наручные часы с Bluetooth или голосовым ассистентом могут стать причиной удаления с экзамена, — говорит юрист NEWS.ru.
Он подчеркнул, что любые технические устройства, с помощью которых можно передавать и получать информацию, запрещены.
Еще одна причина, по которой могут выгнать с экзамена — это попытка списать. Ведь экзамен является проверкой знаний и важен честный результат.
Ранее стало известно, что за первые два дня сдачи ЕГЭ было удалено с экзаменов более 200 школьников. Из них 70 учащихся воспользовались телефонами.