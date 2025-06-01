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Система ПВО уничтожает украинские дроны в Липецкой области

В небе над Липецком и областью была зафиксирована серия взрывов. По предварительным данным, система ПВО перехватила дроны Вооружённых сил Украины, летевших со стороны Ельца. Беспилотники могут пытаться атаковать комбинат НЛМК, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Липецкая область. Видео © SHOT.

Местные жители сообщили о ярких вспышках в небе и не менее 10 громких взрывах. Работают сирены воздушной тревоги. Власти попросили жителей укрыться в безопасном месте. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

А ранее силы ПВО перехватили 53 украинских дрона в небе над четырьмя регионами России: в Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областях. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные службы. Наибольшее количество беспилотников — 34 — было зафиксировано и уничтожено в небе над курским приграничьем.