Система ПВО уничтожает украинские дроны в Липецкой области

Липецкая область. Видео © SHOT.
Местные жители сообщили о ярких вспышках в небе и не менее 10 громких взрывах. Работают сирены воздушной тревоги. Власти попросили жителей укрыться в безопасном месте. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
А ранее силы ПВО перехватили 53 украинских дрона в небе над четырьмя регионами России: в Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областях. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные службы. Наибольшее количество беспилотников — 34 — было зафиксировано и уничтожено в небе над курским приграничьем.