Система ПВО уничтожает украинские дроны в Липецкой области

А ранее силы ПВО перехватили 53 украинских дрона в небе над четырьмя регионами России: в Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областях. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные службы. Наибольшее количество беспилотников — 34 — было зафиксировано и уничтожено в небе над курским приграничьем.