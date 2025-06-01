Многодетная мать объяснила, почему ее дети уснули на встрече с Путиным

САРАТОВ, 1 июн — РИА Новости. Младшие девочки-двойняшки из многодетной семьи Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы спали на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку в это время у них по режиму послеобеденный сон, который не удалось сдвинуть, рассказала РИА Новости многодетная мать Дарья Беляева.
Глава государства 29 мая по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня». Во встрече приняла участие семья Беляевых из Пензы, в которой воспитываются 11 детей, в том числе девочки-двойняшки, которым еще нет трех лет. Во время беседы с президентом на переднем плане девочки спали на пуфах даже тогда, когда двое старших детей играли на фортепиано и скрипке.
«Мы не были удивлены, потому что дети приучены к определенному режиму, и в это время у них обычно обеденный сон, они отдыхают. Так как дети из многодетной семьи, сами понимаете, что абсолютной тишины дома никогда особо нет, и они привыкли спать, когда нет абсолютной тишины… Они не реагируют на то, что кто-то прошел, зашел в комнату, то есть на цыпочках мы не ходим, соответственно, там (на встрече — ред.) тоже, они устали, у них время. Мы, конечно, попробовали их как-то протянуть немножечко, сдвинуть это время (сна — ред.), но не получилось — режим есть режим, и дети приучены, они уснули. Поэтому все, что там было вокруг, разговоры все эти, они на это не обращали внимания… Тем более мама, папа рядом, с одной стороны, с другой стороны — президент: чего бы не поспать спокойно?» — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что за неделю до встречи находилась в больнице, поэтому времени на подготовку было мало.
«Буквально меня выписали, и через неделю состоялся этот разговор, поэтому долго времени на подготовку не было. В целом (музыкальную композицию — ред.) играли старшие дети, которые уже закончили музыкальную школу, и эту композицию они уже играли неоднократно. Фактически у них дома была одна-две репетиции. Конечно, если бы у нас была возможность готовиться подольше, если бы так обстоятельства не сложились, мы, может быть, задействовали и больше инструментов, но так как дети остальные помладше, они сходу не смогут так сыграть хорошо, поэтому пришлось задействовать старших детей, которые могут практически на слух играть», — рассказала Беляева.
По ее словам, в семье все дети, начиная в семь лет учиться в общеобразовательной школе, сразу же поступают и в музыкальную. Собеседница агентства отметила, что в оркестре пока не участвуют только малыши.
«Подрастут, займут свое место (в семейном оркестре — ред.)», — добавила она.