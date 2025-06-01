Многодетная мать объяснила, почему ее дети уснули на встрече с Путиным

«Мы не были удивлены, потому что дети приучены к определенному режиму, и в это время у них обычно обеденный сон, они отдыхают. Так как дети из многодетной семьи, сами понимаете, что абсолютной тишины дома никогда особо нет, и они привыкли спать, когда нет абсолютной тишины… Они не реагируют на то, что кто-то прошел, зашел в комнату, то есть на цыпочках мы не ходим, соответственно, там (на встрече — ред.) тоже, они устали, у них время. Мы, конечно, попробовали их как-то протянуть немножечко, сдвинуть это время (сна — ред.), но не получилось — режим есть режим, и дети приучены, они уснули. Поэтому все, что там было вокруг, разговоры все эти, они на это не обращали внимания… Тем более мама, папа рядом, с одной стороны, с другой стороны — президент: чего бы не поспать спокойно?» — сказала собеседница агентства.