Предварительно, в Челябинске задержали арендаторов склада для беспилотников ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники нанесли удар по району военной части в посёлке Средний Иркутской области. По словам губернатора Игоря Кобзева, источник атаки был оперативно заблокирован, угрозы для гражданского населения нет. Очевидцы рассказали о громких взрывах и клубах дыма. Предполагается, что запуск дронов происходил с припаркованного у трассы грузовика. Аналогичный инцидент был зафиксирован и в Мурманской области: свидетели описали схожую картину — с обочины дороги дроны взмывали в небо прямо из кузова грузовика.