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Предварительно, в Челябинске задержали арендаторов склада для беспилотников ВСУ

По предварительным данным, в Челябинске задержаны арендаторы склада, на котором могли собираться и храниться украинские FPV-дроны. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Сейчас помещения пустуют, однако специалисты уже приступили к анализу — в частности, взяты образцы грунта для проверки на наличие следов взрывчатых веществ. По данным телеграм-канала, задержанные арендаторы могут быть связаны с логистикой беспилотных атак, одна из которых недавно потрясла Сибирь.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники нанесли удар по району военной части в посёлке Средний Иркутской области. По словам губернатора Игоря Кобзева, источник атаки был оперативно заблокирован, угрозы для гражданского населения нет. Очевидцы рассказали о громких взрывах и клубах дыма. Предполагается, что запуск дронов происходил с припаркованного у трассы грузовика. Аналогичный инцидент был зафиксирован и в Мурманской области: свидетели описали схожую картину — с обочины дороги дроны взмывали в небо прямо из кузова грузовика.