Умер актер «Подпольной империи» и «Сорвиголовы» Девин Ли Харджес

Харджес родился в Техасе в 1983 году, изучал актерское мастерство в колледже, а после переезда в Нью-Йорк участвовал в различных театральных постановках. За свою карьеру он снялся в более чем двадцати проектах, включая сериалы «Голубая кровь», «Оранжевый — хит сезона», «Готэм», «ФБР» и другие. Его последней ролью стала работа в сериале «Манифест».