Умер актер «Подпольной империи» и «Сорвиголовы» Девин Ли Харджес

Американский актер театра, кино и сериалов Девин Ли Харджес скончался в возрасте 41 года. Ему должно было исполниться 42 года в июле.
Харджес, наиболее известный по ролям в сериалах «Подпольная империя» и «Сорвиголова», умер в больнице в Нью-Йорке после непродолжительной борьбы с раком, о котором узнал всего три месяца назад, передает The Hollywood Reporter.
Харджес родился в Техасе в 1983 году, изучал актерское мастерство в колледже, а после переезда в Нью-Йорк участвовал в различных театральных постановках. За свою карьеру он снялся в более чем двадцати проектах, включая сериалы «Голубая кровь», «Оранжевый — хит сезона», «Готэм», «ФБР» и другие. Его последней ролью стала работа в сериале «Манифест».