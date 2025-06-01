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«Общественное»: Киев согласился с отменой санкций против России

В Украинском меморандуме для переговоров в Стамбуле есть пункт об отмене санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает «Общественное. Новости», в украинском меморандуме для переговоров в Стамбуле содержится положение о поэтапном отказе от санкционных мер в отношении России. Издание утверждает, что располагает полной версией документа.

«Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно», — следует из текста содержания украинского меморандума.

Вместе с тем украинская сторона настаивает на создании «механизма возобновления санкций в случае необходимости». В документе также подчеркивается, что Украина не принимает на себя обязательств по нейтральному статусу, а количественные ограничения на численность ее вооруженных сил исключены. Напомним, что 2 июня пройдут переговоры российской и украинской сторон в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Ранее KP.RU писал, что Россия не намерена раскрывать содержание проекта меморандума по Украине.