«Общественное»: Киев согласился с отменой санкций против России

Вместе с тем украинская сторона настаивает на создании «механизма возобновления санкций в случае необходимости». В документе также подчеркивается, что Украина не принимает на себя обязательств по нейтральному статусу, а количественные ограничения на численность ее вооруженных сил исключены. Напомним, что 2 июня пройдут переговоры российской и украинской сторон в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.