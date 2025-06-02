Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 2 июня, который называют Грядочник

По традиции, в указанную дату высаживали поздние сорта огурцов. Для этого существовала определенная примета. Так, первую грядку нужно было посадить так, чтобы никто этого не увидел. А еще первый огурец всегда срывали и закапывали. Это предвещало богатый урожай.