Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 2 июня, который называют Грядочник

Православная церковь 2 июня вспоминает святого Довмонта Псковского, получившего в крещении имя Тимофей. В народе принято праздновать Тимофеев день. Однако есть еще одно название — Грядочник. Оно связано с тем, что 2 июня было принято высаживать поздние сорта огурцов.
Что нельзя делать 2 июня.
Запрещено стричь волосы детям, если им не исполнилось семь лет. Кроме того, 2 июня не следует оставлять детей с чужими людьми. Не рекомендуется продолжать путь в том случае, если кошка перебежала дорогу. Предки верили, что это может обернуться финансовыми сложностями.
Что можно делать 2 июня.
По традиции, в указанную дату высаживали поздние сорта огурцов. Для этого существовала определенная примета. Так, первую грядку нужно было посадить так, чтобы никто этого не увидел. А еще первый огурец всегда срывали и закапывали. Это предвещало богатый урожай.
Согласно приметам, солнце, которое садиться в тучу, указывает на дождь. В том случае, если 2 июня дождливо, то в июне осадков будет мало.
Кстати, белорусов предупредили об опасном насекомом, которое может уничтожить урожай: «Любит обосноваться на томатах, огурцах землянике, перце».
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в июне 2025 года в Беларуси: «Июнь будет не очень жарким».
Тем временем ученые назвали даты магнитных бурь в июне 2025 года — что ждать белорусам.
А еще, попробуйте узнать знаменитых белорусов и белорусок по их детским фотографиям: звездные братья, самый молодой министр, дочь главного дуэта страны, спортсменка № 1 и мальчишки, исполнившие мечту.