Международный день лысых и День запуска бумажных змеев: какие праздники отмечают в России и мире 2 июня

День «Уходите из офиса пораньше» придумала отмечать специалист по продуктивности работников Лаура Стэк в 2004 году. Она высказала мнение, основываясь на своих исследованиях о том, что периодически позволять сотрудникам уходить с работы пораньше — это хороший способ повысить их продуктивность. Праздник создан с целью напоминания о том, что важно сохранять баланс между трудом и отдыхом и иногда давать себе больше времени для восстановления сил.