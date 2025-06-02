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Международный день лысых и День запуска бумажных змеев: какие праздники отмечают в России и мире 2 июня

2 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день лысых, День запуска бумажных змеев и самолетиков и День «Уходите из офиса пораньше».

2 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный день лысых, День запуска бумажных змеев и самолетиков и День «Уходите из офиса пораньше».

Международный день лысых.

Международный день лысых был учрежден в 2014 году российским клубом лысых мужчин Brutalmen. В этот день проводятся развлекательные мероприятия, в которых участвуют лысые мужчины, а также женщины и дети, страдающие алопецией — патологией, приводящей к полному или частичному выпадению волос. В эту дату принято делать комплименты лысым людям, отмечая их брутальность и привлекательность.

День запуска бумажных змеев и самолетиков.

В День запуска бумажных змеев и самолетиков принято делать самолетики из бумаги, а затем вместе с друзьями и родными запускать их на улице — просто так или устраивая соревнования. Воздушного змея можно купить в магазине, но некоторые и его проектируют и изготавливают самостоятельно, тщательно продумывая дизайн и конструкцию.

День «Уходите из офиса пораньше».

День «Уходите из офиса пораньше» придумала отмечать специалист по продуктивности работников Лаура Стэк в 2004 году. Она высказала мнение, основываясь на своих исследованиях о том, что периодически позволять сотрудникам уходить с работы пораньше — это хороший способ повысить их продуктивность. Праздник создан с целью напоминания о том, что важно сохранять баланс между трудом и отдыхом и иногда давать себе больше времени для восстановления сил.