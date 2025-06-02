Народный календарь. Как правильно выбрасывать осколки зеркала 5 июня

Православные христиане 5 июня отмечают обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Святой был хорошо начитан и образован и с юных лет чувствовал тягу к иноческой жизни. Для дальнейшего обучения он отправился в Константинополь, где принял монашеский постриг. Вернувшись оттуда, он был рукоположен в сан епископа. В Ростове Леонтий боролся за христианскую веру, но встретил сильное сопротивление. О том, как умер святитель, существуют разные версии. По одной — он скончался в мире, по другой — его убили язычники.