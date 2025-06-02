Народный календарь. Как правильно выбрасывать осколки зеркала 5 июня

Православные христиане 5 июня отмечают обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Святой был хорошо начитан и образован и с юных лет чувствовал тягу к иноческой жизни. Для дальнейшего обучения он отправился в Константинополь, где принял монашеский постриг. Вернувшись оттуда, он был рукоположен в сан епископа. В Ростове Леонтий боролся за христианскую веру, но встретил сильное сопротивление. О том, как умер святитель, существуют разные версии. По одной — он скончался в мире, по другой — его убили язычники.
В народе эту дату прозвали Левоном Огуречником, так как в этот день обычно сажали огурцы. Считалось, что 2 июня нельзя выбрасывать осколки зеркал. Их необходимо правильно утилизировать, иначе бед в доме будет очень много. Осколки разбитого зеркала необходимо собрать в черную ткань смоченным в святой воде веником и унести подальше от дома, не проронив ни слова.
Приметы погоды.
Появилось много оводов — к урожаю огурцов.
Боярышник обильно цветет — зима будет суровой.
Если жуки резво летают и жужжат, то день будет теплым и солнечным.
Много муравьев возле муравейника — к хорошей погоде.
Духота при восходе солнца — к ненастью.
Именины отмечают: Федор, Яков, Андрей, Алексей, Александр, Адриан, Афанасий, Леонтий, Борис, Севастьян, Петр, Роман, Никита, Константин, Игнатий, Иван, Василий, Геннадий, Дмитрий, Даниил, Мария, Михаил.