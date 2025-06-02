Летний коктейль: Люся Чеботина провожала солнце, ZOLOTO вызывал дождь

В последнюю неделю весны 2025 года звезды кино чествовали коллег на Премии Гильдии кастинг-директоров. С наградами ушли Артем Быстров и Карина Разумовская. В пятницу главные герои светской хроники встретились на открытии террасы на крыше The Carlton, где провожали закат под хиты Люси Чеботиной. На следующий день за музыкальное настроение столицы отвечал фронтмен Therr Maitz Антон Беляев. В его лаборатории звука хиты разных лет прозвучали в исполнении Сергея Бурунова, Леонида Агутина, Лолиты, ZOLOTO и многих других артистов. «Известия» — о том, как светская Москва провела прошлую неделю.
Премия Гильдии кастинг-директоров.
В последнюю неделю уходящей весны 2025 года в Москве окончательно установилась теплая погода и долгожданный сезон веранд продолжил набирать обороты. Впрочем, при всем желании теперь проводить больше времени на свежем воздухе перед тем, как высыпать на улицы, герои светской хроники отметились на нескольких закрытых, но заметных в календаре мероприятиях.
В понедельник 26 мая представители киноиндустрии собрались в Et cetera, где этим вечером вручали Премию Гильдии кастинг-директоров. Список лауреатов споров не вызывает: награда за лучшую мужскую роль у Артема Быстрова («Лихие»), за лучшую женскую — у Карины Разумовской («Трасса»), за актерский ансамбль художественного фильма отметили «Сто лет тому вперед». Дала церемония и несколько информационных поводов: супруга Артема Ткаченко рассекретила беременность, Аглаю Тарасову и Антона Филипенко после невинного поцелуя в щеку на ковровой дорожке теперь подозревают в романе, а Диана Арбенина, которой вручили награду в номинации «Открытие года» за второй сезон «Обоюдного согласия» Валерии Гай Германики, публично заявила о разногласиях с режиссером. По словам певицы, причиной стало ее нежелание обнажаться в кадре. Кроме того, Арбенина сказала, что с самой постановщицей на съемочной площадке не встречалась, а работала со вторыми режиссерами. Ответ себя ждать не заставил. Валерия Гай Германика написала в своем блоге о том, что предлагала дублершу, а случившееся «тянет на оскорбление чести и достоинства».
Насыщенным на события оказался вторник. Часть публики отправилась на гала-премьеру театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина». Вечер посетили Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Алена Ахмадуллина, Джаник Файзиев и Светлана Иванова. Художник Евгений Чес собирал друзей на Патриарших на открытии совместной выставки работ с Марией Долговой «Urban Botanical Garden», в которых соединились уличный стиль и ботанические мотивы. А в «Доме культур», тем временем, презентовали совместный эко-дроп VK и ZNWR «Листья внутри», посвященный Дню Земли и связи человека с природой. Отметились певица Юлианна Караулова, актриса Саша Киселева, историк моды Анатоль Вовк.
Бортич, Германика, Сангаджиев на «Стрелке».
Вечером четверга 29 мая светская публика устремилась во дворик «Стрелки». Там по традиции — в четвертый раз — состоялось открытие летнего кинотеатра Summer Cinema by KION, где весь сезон будут проходить показы фильмов и сериалов. Старт вечеру дал музыкальный номер «Стена-сообщение» в исполнении композитора Владимира Мартынова, а продолжил фильм-призер 77-го кинофестиваля в Локарно «Гимн Чуме». Среди гостей были актеры Александра Бортич, Анастасия Красовская, Федор Гамалея, режиссеры Валерия Гай Германика и Евгений Сангаджиев.
Люся Чеботина на открытии летней террасы в The Carlton.
Самые желанные лица светской хроники в пятницу 30 мая встретились в ресторане O2 на крыше отеля The Carlton. Накануне старта летнего сезона там состоялось открытие культовой террасы с панорамой на Красную площадь. Вечер в самом сердце столицы прошел с особым изыском. Темой события стала Французская Ривьера. За курортную атмосферу отвечали ароматы прованских трав, лавандовые и лазурные акценты, фотозона в морском стиле, блюда местной кухни в авторской интерпретации шеф-повара Ивана Маркова и музыка диджея Алексея Миронова, который удачно миксовал французский хаус, диско и современные хиты. Хедлайнером вечера стала Люся Чеботина, под «Солнце Монако» которой публика провожала закат. Среди гостей были модельер Игорь Чапурин, журналист Лаура Джугелия, телеведущая Юлия Барановская, молодой исполнитель nkeeei.
Бурунов, Журавлев, Агутин, ZOLOTO и другие на LAB с Антоном Беляевым.
Финальным аккордом весны стал стадионный концерт LAB с Антоном Беляевым на «ВТБ Арене». Шоу фронтмена Therr Maitz — это лаборатория звука с живым оркестром, хором (который, не только поет, но и двигается отлично), звездными гостями и хитами в авторских аранжировках. Например, трек Кассеты прошлым летом неожиданно прозвучал на «Пикнике Афиши» под аккомпанемент скрипок. Хотя это всё же лучше один раз услышать. В этот раз команде вновь удалось удивить и знакомую со спецификой проекта публику. Во-первых, масштабами. На сцене было более двухсот музыкантов струнного оркестра и хора. Во-вторых, солидным списком звездных гостей и необычными коллаборациями. Вместе с актером Сергеем Буруновым стадион пел «От улыбки станет всем светлей», с ведущим «Натальной карты» Дмитрием Журавлевым — хит Кадышевой «Широка река», с Лолитой — песенку Красной Шапочки.
Настоящее волшебство случилось, когда настал черед ZOLOTO. Под строки «С неба капала вода» из его сингла «Капалавада» над стадионом начался небольшой дождь. В этот вечер IOWA подарила новый голос хиту Slava Marlow «Ты горишь как огонь», Тося Чайкина — песне группы «Рок-Острова» «Ничего не говори», а Леонид Агутин — доброе отцовское звучание молодежному хиту Cream Soda «Никаких больше вечеринок».