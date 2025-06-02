Летний коктейль: Люся Чеботина провожала солнце, ZOLOTO вызывал дождь

В понедельник 26 мая представители киноиндустрии собрались в Et cetera, где этим вечером вручали Премию Гильдии кастинг-директоров. Список лауреатов споров не вызывает: награда за лучшую мужскую роль у Артема Быстрова («Лихие»), за лучшую женскую — у Карины Разумовской («Трасса»), за актерский ансамбль художественного фильма отметили «Сто лет тому вперед». Дала церемония и несколько информационных поводов: супруга Артема Ткаченко рассекретила беременность, Аглаю Тарасову и Антона Филипенко после невинного поцелуя в щеку на ковровой дорожке теперь подозревают в романе, а Диана Арбенина, которой вручили награду в номинации «Открытие года» за второй сезон «Обоюдного согласия» Валерии Гай Германики, публично заявила о разногласиях с режиссером. По словам певицы, причиной стало ее нежелание обнажаться в кадре. Кроме того, Арбенина сказала, что с самой постановщицей на съемочной площадке не встречалась, а работала со вторыми режиссерами. Ответ себя ждать не заставил. Валерия Гай Германика написала в своем блоге о том, что предлагала дублершу, а случившееся «тянет на оскорбление чести и достоинства».