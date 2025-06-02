Календарь на 2 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святитель Алексий (в миру Елевферий Бяконт), занимавший кафедру митрополита с 1354 года, скончался 12 февраля 1378 года и был погребен в основанном им Чудовом монастыре в Москве. 20 мая (2 июня по новому стилю) 1431 года при разборе ветхого храма обрушился свод купола, и во время строительных работ были обретены нетленные мощи святителя. В 1485 году их перенесли в храм во имя святителя Алексия в том же Чудовом монастыре, а после закрытия обители в XX веке — в Патриарший Богоявленский собор в Елохове (Москва), где они находятся и по сей день. В этот день в Богоявленском и других храмах служат Божественную литургию с особым чином поклонения мощам святителя.