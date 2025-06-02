Немаленькая лошадка: в Большой театр вернулся балет «Конек-Горбунок»

Шедевр Родиона Щедрина стал всего лишь третьим, кроме «Щелкунчика» и «Дон Кихота», балетом в линейке детского репертуара ГАБТа на Исторической сцене. В интерпретации постановщика из «Урал Оперы» сказка пополнится новыми героями, слегка изменит сюжет и получит современное прочтение. Музыкальным руководителем премьеры стал Валерий Гергиев. В спектакле заняты ведущие солисты балетной труппы. «Известия» побывали на премьере и оценили замысел молодой команды.
50 тысяч за билет.
Билеты на премьеру кусаются. Цена в партер — 50 тыс. Кроме того, появились литерные ряды — А и B. Это значит, купив билет в первый ряд, вы окажетесь на третьем от оркестровой ямы. Тем, кому важно сидеть впереди всех, стоит иметь это в виду. Самое дешевое сидячее место на галерке — 5 тыс. А стоячий билет — 1250 рублей, но его поймать не так-то просто. Такие же цены в Большом на балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Другое дело, что на новогоднее представление билеты достать настолько сложно, что приходится иногда становиться участником аукциона, а на «Конька-Горбунка» билеты даже сейчас есть и в кассах, и на сайте театра. Пока.
На премьеру пришла подготовленная публика. Мужчины вдыхали ароматы дорогих духов и разглядывали красивые платья спутниц. Детей родители наряжали как на бал.
Это третья постановка «Конька-Горбунка» на сцене главного театра страны. Балет этот — ранняя работа Родиона Щедрина. Ее он писал по заказу Большого, еще учась в консерватории. На репетициях молодой композитор встретил, как он говорил, «свою Жар-птицу» — приму Большого Майю Плисецкую. Ей эта партитура и посвящена. В постановке 1960 года она исполняла партию Царь-девицы. Ивана в спектакле танцевал Владимир Васильев. А хореограф Александр Радунский сам выходил в партии Царя. Следующая постановка «Конька-Горбунка» была осуществлена в Большом в 1999-м. И вот спустя четверть века сказка вновь вернулась в афишу ГАБТа.
Хронометраж произведения Щедрина — 2 часа 40 минут. Хореограф Максим Петров слегка купировал оригинал, но также и вернул в спектакль номера, которые не исполнялись в других постановках. В прошлом сам он танцевал в Мариинском театре. В спектакле «Конек-Горбунок» Ратманского он выходил на сцену 12 лет. Для собственной постановки Петров написал еще и либретто.
Все оттенки серого.
Юлиана Лайкова отвечала за оформление спектакля. Художницу на постановку в Большой пригласил Максим Петров. Они вместе работают в Екатеринбурге в театре «Урал Опера Балет», где Петров возглавляет балетную труппу, а Лайкова — главный художник. Год назад они вместе поставили «Сказки Перро». Дебют на сцене Большого — этап в творческой биографии постановщиков.
Напомним, «Конек-Горбунок» — детская сказка, которой Большой театр делает ставку на привлечение юного зрителя. Малышей в театре было очень много. Нарядные девочки и мальчики шли на волшебство. В зале на это намекал уже огонь-занавес. На весь объем портала был снимок огненного взрыва. Настораживала только старая, серая, потертая дверь со странной желтой завитушкой сбоку, которая была встроена в нижний угол занавеса. Где-то мы это уже видели. В спектакле Мариинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») дверь в правом углу пустой сцены тоже была одной из главных декораций. Оставалось надеяться, что в «Коньке-Горбунке» эта деталь оправданна.
С первыми аккордами музыки Родиона Щедрина на сцену выскочил Конек-Горбунок. Солист балетной труппы Георгий Гусев нес на себе пластиковую лошадиную голову. Проскакав по сцене кружок, снял ее и прыгнул прямо в «огонь», сделав дыру в занавесе. Эффектно. Понятно, что кони дверь не умеют открывать. Тогда зачем она тут? За занавесом скрывалась изба и огромный сеновал, олицетворявший поле. Дом напоминал щитовую постройку из ближайшего СНТ. Если поле детально проработали сеном, неужели дранки на крышу избушки не нашли? Зато условная декорация жилища была отдекорирована гирляндами со звездами. Их хватало и в оформлении небосвода.
Музыка Родиона Щедрина — динамичная, веселая, с национальным колоритом. Оркестр играет с воодушевлением, за пультом Валерий Гергиев. Под такие мелодии воображение рисует нечто сказочно-пряничное. Но художник Юлиана Лайкова выбрала при этом сдержанное оформление спектакля. В костюмах героев преобладал серый цвет. В том же холодном оттенке выполнены и декорации. Монохромный серый она разбавляет акцентами красного. Сочетание этих цветов в одежде — классика. Недавняя премьера «Риголетто» в Большом также не отличалась колористикой, там было два доминирующих цвета — черный с его оттенками и красный.
Конное нашествие.
Создавая образы героев, Юлиана Лайкова не хотела ступать в сторону хрестоматийных картинок. Отец Ивана похож на старого рокера: модная укороченная куртка, высокие сапоги, окладистая седая борода. У него есть три сына: старший Данила (Марк Орлов) — умный, средний Гаврила (Никита Капустин) — «и так, и сяк», а младший Иван — дурак. Премьер балетной труппы заслуженный артист РФ Владислав Лантратов прекрасно справился с поставленной режиссером Антоном Морозовым актерской задачей. Его Иван будто в сказку попал, всему удивляется, всё ему в радость.
Но сказка будет впереди. Она придет в жизнь героя с появлением Конька. Он помог поймать четверку диких белых коней, которые вытаптывали пшеничное поле по ночам. Конное нашествие — вольность постановщиков. В оригинале Петра Ершова была только кобылица с длинной золотой гривой. Это она топтала посевы. За свою свободу Кобылица пообещала Ивану трех коней. Двух красавцев он мог продать, а маленького — ни за какие посулы. Хоть он ростом в три вершка, на спине два горба да уши с аршин, он будет Ивану помощником и защитником во всем. Образ Конька решен в общей эстетике постановки. Он не бурый, как у Ершова, не традиционный — с хвостом. Конек — пегий, с гривой, шустрый, прыгучий.
Фото: Большой театр/Михаил Логвинов.
Конек-Горбунок поможет Ивану поймать и Жар-птицу. Сделает он это оригинальным способом: просто даст птичке ухватом по голове. Пока она в обмороке, Иван доставит ее Царю (заслуженный артист РФ Вячеслав Лопатин).
Царские хоромы открываются зрителю постепенно. Вначале это пространство с белоснежной колоннадой, затем тронный зал с роскошным занавесом, а в следующей сцене — опочивальня-нора, которая скрывается за красной стеной. В оформлении кроваво-красного занавеса Юлиана Лайкова продемонстрировала свое пристрастие к прикладному искусству. Вся поверхность дорогого полога будто расшита гигантским бисером и пайетками. Великолепная находка. Такую же технику художник применила и в оформлении подводного мира. Кит-альбинос здесь тоже будет весь в вышивке.
Гори оно огнем.
По замыслу постановщика исполнительница партии Жар-птицы — заслуженная артистка РФ Анастасия Сташкевич — играет в спектакле две роли. Она появляется еще и в образе Царь-девицы. И зритель не должен заметить этого. Характеры балерина создала диаметрально противоположные: загадочная и свободолюбивая Жар-птица и разбитная, своенравная Царь-девица.
Но вот где еще порой сложно заметить Анастасию Сташкевич, так это в птичьей стае. Среди огненных пернатых ее Жар-птица — вожак. Но почему-то ее визуальный образ идентичен с остальными. Одинаковые пачки, одинаковые пуанты сказочных существ. Отличить ту самую, которую надо изловить Ивану, можно только по маленькой диадеме на голове Анастасии. А в групповых номерах, чтобы идентифицировать вожака, надо следить, у кого партия сложнее: тот и основной. То есть нужно или поближе сидеть, или иметь отличное зрение.
Фото: Большой театр/Михаил Логвинов.
Пластика жар-птиц резкая, где-то ломаная. Это же не лебеди, а огненные пернатые. Находка режиссера — тростевая кукла Жар-птицы. Горящая красным светом, она несколько раз пролетает над сценой. Ею управляют кукловоды Михаил Петрухин и Артур Калашников.
Зрелищным оказалось и начало второго акта. Серебряная гора словно горит пламенем — это жар-птицы освещают ее своим оперением. А возвышенность, вся в золотых перьях, еще и цвет меняет в каждой сцене. Художник по свету Константин Бинкин по полной воспользовался оснащением Исторической сцены ГАБТа. Фактура скал — из материала, который переливается, когда прожектор незаметно для зрителя меняет угол луча.
И пучина морская поглотила их.
В спектакле много массовых сцен. Горожанки в Град-столице, в серых платьях с красными поясами, в кокошниках, выводят хороводы. А царские мамки во главе с Ключницей (Анастасия Меськова) будто из другого спектакля. Все в белом, да еще и с элегантными украшениями в форме масок фехтовальщиц. В таком образе они скорее напоминают жительниц Вероны из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Половина танцовщиц выходят на пуантах, а остальные в туфлях. При этом хореография у них почему-то одинаковая. Для чего этот ход введен, не очень понятно. В массовых сценах много лишних движений. Динамичная музыка порой выявляла ошибки артистов — возможно, сказывалось волнение кордебалета.
Овации, кроме солистов, не раз срывал исполнитель партии Конюшего Иван Поддубняк. Его высокие, размашистые прыжки не могли никого оставить равнодушным. Да и алый костюм приковывал внимание.
Во что точно веришь, так это в обитателей подводного царства. Созданные из оргстекла волны нависли над сценой. На них покачиваются корабли, плывут осьминоги, рыбы, звезды. Обитатели подводного царства повторяют движения синхронисток в бассейне. Танцовщицы в воздушных пачках порхают по сцене. А волну гонит Царица дна (Юлия Степанова). Под ее напором даже Иван, кажется, растерялся.
Пышное оформление царских палат и подводного мира диссонирует с некоторыми сценами во втором акте, где на сцене нет ничего. Словно бюджета не хватило даже на задник. Постановка получилась местами эстетская, местами интересная и даже волшебная. Но «Щелкунчику» пока, пожалуй, волноваться не стоит.