Немаленькая лошадка: в Большой театр вернулся балет «Конек-Горбунок»

Билеты на премьеру кусаются. Цена в партер — 50 тыс. Кроме того, появились литерные ряды — А и B. Это значит, купив билет в первый ряд, вы окажетесь на третьем от оркестровой ямы. Тем, кому важно сидеть впереди всех, стоит иметь это в виду. Самое дешевое сидячее место на галерке — 5 тыс. А стоячий билет — 1250 рублей, но его поймать не так-то просто. Такие же цены в Большом на балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Другое дело, что на новогоднее представление билеты достать настолько сложно, что приходится иногда становиться участником аукциона, а на «Конька-Горбунка» билеты даже сейчас есть и в кассах, и на сайте театра. Пока.