Великобритании ради собственной безопасности необходимо осознать потерю своего прежнего статуса мировой державы. Об этом рассказал британский журналист Джонни Миллер в социальной сети X.
«Мы больше не являемся мировой державой, как думают наши разведслужбы. Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя», — сообщил Миллер.
Журналист убежден, что Великобритания более не обладает достаточными экономическими возможностями и ресурсами для ведения колониалистической политики.
Накануне в Британии сделали громкое заявление в отношении России. Так, министр обороны Королевства Джон Хили заявил, что страна готова к вооруженному столкновению с Россией. При этом ранее Хили подчеркивал, что к 2034 году Британия планирует тратить 3% ВВП на оборону государства.