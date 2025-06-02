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В Британии признали потерю мирового влияния

Журналист Миллер: Британия может быть уничтожена, если она не признает очевидное.

Источник: Комсомольская правда

Великобритании ради собственной безопасности необходимо осознать потерю своего прежнего статуса мировой державы. Об этом рассказал британский журналист Джонни Миллер в социальной сети X.

«Мы больше не являемся мировой державой, как думают наши разведслужбы. Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя», — сообщил Миллер.

Журналист убежден, что Великобритания более не обладает достаточными экономическими возможностями и ресурсами для ведения колониалистической политики.

Накануне в Британии сделали громкое заявление в отношении России. Так, министр обороны Королевства Джон Хили заявил, что страна готова к вооруженному столкновению с Россией. При этом ранее Хили подчеркивал, что к 2034 году Британия планирует тратить 3% ВВП на оборону государства.