Би-2 продают не только музыку: как группа торгует данными фанатов

Последние пару лет музыканты Би-2, ранее почти не дававшие интервью, неожиданно разговорились. Теперь они прямо живут в зарубежных эфирах беглых блогеров и русскоязычных СМИ. Причина понятна — Лёве* и Шуре Би-2 очень нужны деньги, поэтому важно, чтобы о них не забыли. И это, кажется, уже приносит результаты — даже в России, где их давно нет, заработки связанных с ними фирм пошли вверх.
Речь, например, идёт о компании «Тема века», которая официально занимается бронированием билетов на концерты группы Би-2. В лучшие годы контора зарабатывала до 250 млн рублей в год. Обвал её доходов пришёлся на период признания Лёвы* Би-2 иноагентом — за 2023 год выручка упала до всего 740 тыс. рублей. А в прошлом году снова пошла в рост и составила без малого четыре млн рублей.
Life.ru уже писал, что аффилированность «Темы века» с Би-2 прослеживается через её бенефициара и генерального директора Дмитрия Кудрявцева — именно на него зарегистрированы дорогие внедорожники Mercedes-Benz GLS и AMG 63 Александра Умана, он же по паспорту Би Два Шура. А регистрировала компанию ещё в 2019 году Ольга Беликова — жена Александра Крестина, нынешнего концертного директора группы Би-2.
Ответ на закономерный вопрос, как Би-2 могут зарабатывать в России, если они сбежали из страны и здесь больше не выступают, может оказаться довольно простым: скорее всего, речь идёт об «обилечивании» россиян, выезжающих за границу на выступления музыкантов в Европе. А кроме этого аффилированный с Би-2 бизнес занимается продажей их персональных данных третьим лицам.
Что на подобное Лёва* и Шура Би-2 могут быть способны, не сомневаются даже близко знающие их люди. Недавно бывший продюсер группы — Александр Хип Пономарёв — в своём канале написал, что «им абсолютно нас..ть (всё равно. — прим. Life.ru) про то, что сейчас происходит в России. Им абсолютно всё равно, где и перед кем выступать. Кроме денег и славы, их никогда ничего сильно не волновало. Они всю жизнь думали только о том, чтобы их не задвинули, не вычеркнули. Они с поразительной лёгкостью всегда через всех переступали и вытирали ноги о близких людей. Кидали всех, кто пытался их как-то вразумить и намекал про совесть. Абсолютно всех! Всех первых администраторов, директоров, музыкантов, любимых женщин, всех, кто им больше был не нужен, чтобы больше зарабатывать и меньше делиться. Ничего личного — только бизнес».
Как Би-2 продают билеты и персональные данные россиян.
В доменной зоне RU под вывеской «Би-2 концерт» до сих пор работает сайт, специализирующийся на анонсах концертов Би-2 за рубежом и продаже на них билетов — на странице можно увидеть подробную информацию о датах и местах выступлений Би-2 и кнопки «Купить билет».
Владельцы сайта оговариваются: сайт «является исключительно информационным ресурсом. Мы не продаём билеты, а только предоставляем информацию и ссылки на лицензированных билетных операторов. Все вопросы по концертам уточняйте у организаторов и билетных операторов».
И действительно, при попытке купить билет на концерты группы в разных странах появляется сообщение, что их продавцом выступает некая словацкая фирма Keep Moving из Братиславы. Вроде всё сходится — заказ осуществляется через сторонних операторов, а сайт только информирует. Однако поиск по западным бизнес-реестрам показал, что владельцем этой словацкой фирмы-организатора является тот самый Александр Крестин — концертный директор Би-2.
При этом он честно предупреждает пользователей, что собирает все персональные данные фанатов группы. Причём не только с помощью пресловутых файлов cookie. Судя по тексту предупреждения, сохраняется вся история переписки, записываются телефонные звонки, определяются устройства, с которых ведётся коммуникация и местоположение покупателя. Если вы покупаете билеты не только себе, в базу попадут и ваши близкие.
При этом оператор обещает не только хранить данные, но и передавать их разным партнёрам, рекламодателям — говоря юридическим языком, «неограниченному кругу третьих лиц». Таким образом, данные купивших билеты на концерт Би-2 могут оказаться у кого угодно — от европейских бандитов до структур Ходорковского*, адвокаты которого вытаскивали Лёву* и его приятелей из тайской тюрьмы в начале прошлого года. Тогда, напомним, группа собралась в Таиланде подзаработать выступлениями, но при этом не заплатить тайцам налоги.
Чем ещё торгует билетный сайт Би-2.
Помимо прочего, на сайте размещается реклама. На главной странице висит всплывающий баннер «ИП Васильев Дмитрий Александрович», зарегистрированный в Мытищах. ИП, судя по ОКВЭД, занимается ровно той же деятельностью, что и «Тема века», разве что нет пункта о продажах именно билетов. С этим индивидуальным предпринимателем связаны телеграм-каналы, на которых тоже анонсируются выступления и концерты различных музыкантов.
Есть ссылки на мерч группы, который, видимо, ещё недавно можно было купить в одном из российских онлайновых магазинов. И странное дело: информация о шмотках с логотипами Би-2 удалена с сайта продавца, но сам он по-прежнему рекламируется на странице «Би-2 концерт».
А кроме этого свою рекламу здесь повесили некоторые компании-гиганты рынка телекоммуникационных услуг. Их присутствие на сайте, освещающем концертную активность Би-2, сразу наводит на мысль, что владельцы портала явно не рядовые агенты по продаже билетов, иначе здесь были бы совсем другие рекламодатели (если бы вообще были).
Кстати, сам сайт, несмотря на то что скрывает своё реальное местоположение за межсетевым экраном, расположенном в США, как выяснил Life.ru, скорее всего находится в России. Это важно для понимания, что его деятельность находится в российской юрисдикции, а значит, должна публиковаться и его финансовая отчётность. Возможно, она и входит в те без малого четыре млн рублей прибыли, опубликованных «Темой века» по итогам работы в 2024 году.
Кто такой Александр Крестин.
Очередной концертный директор Би-2 Александр Крестин, по сложившейся у окружения группы традиции, фигура не публичная и даже скрывающаяся за «левыми» или закрытыми от публики аккаунтами в соцсетях.
Крестин родился в 1979 году, ему 45 лет. Впервые Би-2 его упомянули ещё в 2015 году. Тогда они со своей женой Ольгой Беликовой организовали, по словам Лёвы*, «фееричное выступление» группы в Таллине.
Крестин — не гражданин России. Он — негражданин Эстонии. То есть родился в Таллине, жил, но эстонский паспорт у него другого — серого — цвета. Что, впрочем, не помешало директору Би-2 однажды обжиться в самом центре Москвы — прямо по соседству с квартирами Лёвы* и Шуры Би-2, а также в шаговой доступности от офиса «Тема века» в Благовещенском переулке.
В добротной кирпичной пятиэтажке на Большой Грузинской улице директор занимал двушку площадью 60 квадратных метров и рыночной стоимостью 24 млн рублей. Судя по сайтам недвижимости, владелец избавился от неё по этой цене прошлой осенью. Семья концертного директора — он, супруга Ольга Беликова и дети — уехали в Европу, и там теперь Крестин, как может, растит заработки своих начальников.
* Физлицо или организация внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.