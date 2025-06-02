Би-2 продают не только музыку: как группа торгует данными фанатов

Что на подобное Лёва* и Шура Би-2 могут быть способны, не сомневаются даже близко знающие их люди. Недавно бывший продюсер группы — Александр Хип Пономарёв — в своём канале написал, что «им абсолютно нас..ть (всё равно. — прим. Life.ru) про то, что сейчас происходит в России. Им абсолютно всё равно, где и перед кем выступать. Кроме денег и славы, их никогда ничего сильно не волновало. Они всю жизнь думали только о том, чтобы их не задвинули, не вычеркнули. Они с поразительной лёгкостью всегда через всех переступали и вытирали ноги о близких людей. Кидали всех, кто пытался их как-то вразумить и намекал про совесть. Абсолютно всех! Всех первых администраторов, директоров, музыкантов, любимых женщин, всех, кто им больше был не нужен, чтобы больше зарабатывать и меньше делиться. Ничего личного — только бизнес».