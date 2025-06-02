В ГД внесут проект об использовании тонировки на передних боковых стеклах

«Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть с учетом предлагаемых изменений, административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%», — сказано в пояснительной записке.