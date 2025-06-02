Всё пропало. Чем рискует собственник квартиры, которую сдаёт в аренду

Одна из распространённых проблем заключается в том, что сейчас цены на рынке выросли, а жильцы не хотят платить больше. При этом если квартира сдаётся несколько лет и стоимость не росла, то в нынешних условиях она может быть в два раза ниже рыночной.
— Изменить цену можно с помощью дополнительного соглашения к договору. Кроме того, это можно сделать в случаях и в порядке, установленных договором или законом. Так, договор может предусматривать право стороны на одностороннее изменение цены и порядок такого изменения. В этом случае руководствуйтесь условиями договора, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.
Она отметила, что если в договоре есть условие об автоматическом изменении цены, то достаточно предупредить жильца о её изменении.
— Можно изначально включать в договор пункт об изменении цены, допустим, раз в год и прописать, при каких обстоятельствах и в каком порядке, — добавила Србуи Иващенко.
Ещё один риск собственника жилья — обнаружить в квартире испорченное имущество. Ущерб может быть разным. Одно дело — рваные шторы, другое — сломанная сантехника или мебель. Если говорить о долгосрочной аренде жилья, то для того, чтобы избежать споров в таких ситуациях, нужно заранее оформлять договор аренды (найма). Также необходимо составлять передаточный акт с подробным описанием состояния квартиры и её оснащения.
— Также можно закрепить в договоре требование о предоставлении арендатором депозита перед въездом в квартиру. Его можно использовать для покрытия возможного ущерба, — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито. Недвижимости» Константин Каменев.
Если сумма ущерба больше размера депозита, то можно обратиться в мировой суд. В этом случае понадобятся договор аренды (найма), акты приёма-передачи (на момент въезда и выезда), а также подтверждающие материалы (фото, видео). Хорошо если есть расчёт стоимости ущерба и сохранилась переписка с арендатором. Шансы на положительное решение в пользу собственника будут выше.
Ещё одна проблема — заставить недобросовестных жильцов покинуть квартиру. Многие собственники жилья уверены, что смогут сделать это в любой момент. На самом деле всё не так просто. Если в договоре не прописаны условия досрочного расторжения, то до окончания срока действия его можно будет расторгнуть либо по обоюдному согласию, либо в судебном порядке.
— Таким образом, заключая договор найма жилого помещения, нужно прописать там возможность расторжения в одностороннем порядке, а также ситуации, в которых это можно сделать. Допустим, если плата не поступает в определённый срок, если жильцы нарушают правила проживания или же в квартире живут совсем не те люди, которые прописаны в договоре, — отметил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Бывает, что наниматель квартиры в какой-то момент начинает задерживать оплату или не платит вовсе. Часто такие вопросы можно решить переговорами. Можно предложить арендатору добровольно освободить квартиру. Даже без штрафов, если он сделает это быстро. Если в договоре прописано право расторгнуть его за просрочку платежей, то собственник может направить письменное уведомление о расторжении. Тут важно соблюдать сроки и форму, которые указаны в договоре и в Гражданском кодексе РФ. В крайнем случае придётся обращаться в суд.