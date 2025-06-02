Всё пропало. Чем рискует собственник квартиры, которую сдаёт в аренду

Бывает, что наниматель квартиры в какой-то момент начинает задерживать оплату или не платит вовсе. Часто такие вопросы можно решить переговорами. Можно предложить арендатору добровольно освободить квартиру. Даже без штрафов, если он сделает это быстро. Если в договоре прописано право расторгнуть его за просрочку платежей, то собственник может направить письменное уведомление о расторжении. Тут важно соблюдать сроки и форму, которые указаны в договоре и в Гражданском кодексе РФ. В крайнем случае придётся обращаться в суд.