Второй раунд: Россия и Украина проведут встречу в Стамбуле 2 июня

2 июня в Стамбуле состоится второй этап переговоров между российскими и украинскими представителями. Дипломатическая встреча запланирована на 13:00 по московскому времени и пройдет во дворце Чираган.
«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», — отметил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Тогда же Лавров добавил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить меморандум украинской стороне и дать все необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновляемых прямых переговоров.
В ходе первых консультаций стороны пришли к согласию об обмене своими концепциями возможного урегулирования конфликта. Окончательное оформление этих договоренностей произошло после телефонных переговоров глав РФ и США.