В Калининграде отметили День защиты детей

Основной площадкой стал фестиваль детского творчества «Звезды Балтики», который собрал более 10 тысяч участников из всех муниципальных образований региона.
В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул важность заботы о детях и отметил: «Дети — самое главное, что есть в жизни. Наша основная задача — защищать, оберегать, помочь вырасти достойными людьми, найти себя, раскрыть свои таланты».
В рамках праздника губернатор вручил почетные дипломы «Благодарность губернатора Калининградской области» восьми работникам системы образования. Также были вручены жилищные сертификаты в размере 2,5 млн рублей трем педагогам региона: учителю физики Татьяне Байгашовой, учителю истории и обществознания Марине Ивановой и учителю английского языка Екатерине Крутской.
Особое внимание было уделено юным гражданам России. В рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России» паспорта из рук губернатора получили 18 школьников Калининграда. Также 27 школ, в которых реализуются предпрофессиональные классы, получили путевки для трудовой практики.
На празднике были награждены лауреаты регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Впервые в истории конкурса ученик 8 класса школы № 3 города Гусева Матвей Рожков стал финалистом всероссийского уровня.
Для гостей праздника были организованы интерактивные площадки: спортивное ориентирование, творческие мастер-классы, открытый пленэр, вокальные и игровые номера. В мобильной лаборатории технопарка «Кванториум» все желающие могли вырезать сувениры на лазерных станках. На площадке «Цветочный калейдоскоп» от школы-интерната № 5 оформлялись нагрудные значки в честь Дня защиты детей.
Фестиваль Движения Первых объединил гостей в «Хороводе дружбы». Также были проведены мастер-классы от родительского сообщества «Родные-Любимые» и игра-знакомство от регионального Совета Первых.