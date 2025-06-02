В Калининграде отметили День защиты детей

В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул важность заботы о детях и отметил: «Дети — самое главное, что есть в жизни. Наша основная задача — защищать, оберегать, помочь вырасти достойными людьми, найти себя, раскрыть свои таланты».