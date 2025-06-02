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Расчёты ПВО перехватывают беспилотники ВСУ в Рязанской области

В ночь на 2 июня жители Рязани сообщили о серии взрывов. По словам очевидцев, в Московском районе города были слышны не менее восьми взрывов. Об это сообщает SHOT.

По предварительной информации, средства противовоздушной обороны отражают атаки украинских беспилотников. По данным телеграм-канала, дроны летят со стороны рабочего посёлка Милославское. Данных о разрушениях или пострадавших на текущий момент не поступало.

Напомним, что Вооружённые силы Украины в ночь на 2 июня массово атаковали несколько регионов России. В Воронеже очевидцы сообщили о трёх взрывах. Предположительно, БПЛА летели со стороны села Латное. Также система ПВО сработала в Ярославле, жители сообщили о двух взрывах. Серия хлопков была зафиксирована и в небе над Липецком, там были слышны не менее 10 взрывов. Информации о пострадавших и разрушениях нет.