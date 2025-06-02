В РФ изменят требования к тонировке и увеличат штрафы

В России могут изменить требования к тонированию передних боковых стекол автомобилей, допустив светопропускание пленки не менее 60%. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом Госдумы Ярославом Ниловым, передает РИА Новости.
По действующим правилам, тонировка на лобовом и передних боковых стеклах должна пропускать не менее 70% солнечного света. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
«Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», — говорится в проекте документа.
В сопроводительной записке к законопроекту также говорится, что водителей будут наказывать, если тонировка пропускает менее 42% света. При этом штраф предлагается увеличить вдвое — до одной тысячи рублей.
В документе речь идет и о введении еще одного штрафа — за нанесение цветных пленок на лобовое стекло, которые не соответствуют регламенту. За такое нарушение в случае принятия законопроекта будет предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей. Автор проекта отметил, что данные изменения позволят создать для водителей более комфортные условия вождения.
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