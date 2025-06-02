В РФ изменят требования к тонировке и увеличат штрафы

В документе речь идет и о введении еще одного штрафа — за нанесение цветных пленок на лобовое стекло, которые не соответствуют регламенту. За такое нарушение в случае принятия законопроекта будет предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей. Автор проекта отметил, что данные изменения позволят создать для водителей более комфортные условия вождения.