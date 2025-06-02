Топ-10 лучших мультсериалов для взрослых: от абсурда «Рика и Морти» до кровавой эстетики «Голубоглазого самурая»

Что может быть лучше хорошего мультика для взрослых? Только увлекательный мультсериал на несколько сезонов! Когда герои словно становятся членами вашей семьи, их реплики — мемами, а новые серии порождают волну обсуждения в социальных сетях.
Если заглянуть в историю: ещё в 30-х годах прошлого века Макс Флейшер создал Бетти Буп — мультяшную femme fatale в откровенных нарядах. В 1932—1939 годах Paramount Pictures выпустила в общей сложности 99 короткометражных чёрно-белых мультфильмов о Бетти. Пожалуй, это можно назвать первым мультсериалом для взрослой аудитории. Однако в Голливуде тогда царили строгие нравы — и кодекс Хейса «прикрыл» карьеру мультяшной красотки.
Лишь к 1970-м, с приходом контркультуры, взрослая анимация вернулась: Ральф Бакши выпустил «Приключения кота Фрица» (1972) — психоделический манифест с оргиями и политическими аллюзиями, получивший рейтинг X. Это был вызов системе, доказавший, что мультики могут быть провокационными.
К 1990-м производители окончательно поняли, что для взрослой аудитории хорошо заходят мультики с продолжением. И наступил золотой век взрослого сериала. Если в 60-х «Флинстоуны» подтрунивали над американским обществом через призму каменного века, то в 1991-м телеканал MTV запустил Liquid TV — площадку для экспериментальной анимации, где дебютировали «Бивис и Баттхед», высмеивающие подростковый нигилизм, и почти одновременно «Симпсоны» (1989) и «Южный Парк» (1997) превратили мультсериалы в оружие социальной сатиры, а Cartoon Network в 2001-м создал блок Adult Swim для проектов вроде «Рика и Морти».
Чем можно завоевать взрослую аудиторию? В первую очередь смелостью. Современные проекты вроде «Сумерек богов» или «Арчера» не боятся экспериментов — от психоделической графики до сюжетов, где этические дилеммы решаются между взрывами и стёбом над поп-культурой. Взрослые зрители ценят, когда мультфильмы не прячутся за «детскостью», а бьют в самое больное: иронией, сложными персонажами и вопросами, от которых хочется звонить психотерапевту.
Сегодня взрослая аудитория требует смеси интеллектуального вызова и абсурда. «Рик и Морти» доказывают, что мультики могут объяснять квантовую физику между пьяными выходками героев, «Любовь. Смерть. Роботы» — что короткие истории о роботах-убийцах порой философичнее Толстого, а «Конь БоДжек» — что анимация способна раскрыть депрессию глубже, чем любой драматический сериал.
Анимация для взрослых — это не жанр. Это параллельная вселенная, где рисованные герои говорят то, о чём мы молчим, и делают то, на что нам не хватает смелости. Добро пожаловать в мир, где мультики — это не побег от реальности, а её гиперболизированное зеркало.
Лучшие мультсериалы для взрослых: от сатиры до экзистенции.
1. «Рик и Морти» (Rick and Morty).
Алкогольный дед и внук-невротик учат квантовой физике между взрывами планет.
Жанры: мультфильм, комедия, фантастика, приключенияСтрана: СШАРежиссёры: Уэсли Арчер, Пит Мишелс, Джейкоб Хэйр и другиеСценарий: Дэн Хармон, Джастин Ройланд, Том Кауффман и другиеАктёры: Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Морис ЛаМарш, Дэн Хармон, Том Кенни, Нолан Норт, Райан Ридли и другиеДата выхода: 2 декабря 2013 года (10 сезонов) Где смотреть: hd.kinopoisk.ru, rutube.ru, RickMorty.fans, rickmorty-tv.top.
Гениальный, но циничный учёный Рик Санчес (алкоголик с портальной пушкой) таскает своего внука-подростка Морти по мультивселенной, где они сталкиваются с инопланетными цивилизациями, парадоксальными технологиями и собственными альтернативными версиями. Их приключения часто балансируют между спасительными миссиями и абсурдным хаосом — например, создание мини-вселенной в автомобильном аккумуляторе или вторжение в сны учителя математики. Адская смесь безумных приключений, философских дилемм и семейной драмы, где даже спасение мира часто выглядит как побочный эффект личных амбиций Рика.
Интересные факты:
Сериал основан на анимационном короткометражном фильме-пародии на франшизу «Назад в будущее». Главных героев по сценарию звали Док и Марти, но в итоге их переименовали в Рика и Морти. В сериале есть отсылки к различным фильмам и сериалам, например эпизод «Промортей» — пародия на фильм «Чужой», где герои попадают на планету, а их тела контролируют пришельцы-лицехваты. А в серии «Анатомический парк» высмеивается франшиза «Парк юрского периода».
2. «Аркейн» (Arcane: League of Legends).
Киберпанк-драма по вселенной игры League of Legends, где сёстры доказывают: семья опаснее войн.
Жанры: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, драмаСтраны: США, ФранцияРежиссёры: Паскаль Шаррю, Арно Делорд и другиеСценарий: Молли Бикли Ст. Джон, Дэвид Данн и другиеАктёры: Хейли Стайнфелд, Кевин Алехандро, Джейсон Спайсэк, Токс Олагундойе, Джейби Бланк, Гарри Ллойд, Миа Синклер Дженнесс, Элла Пернелл, Кэти Льюнг, Терри Дуглас и другиеДата выхода: 6 ноября 2021 года; второй сезон: с 9-го по 23 ноября 2024 годаГде смотреть: okko.tv, arcane-jut.su, rutube.ru, wink.ru.
«Аркейн» — анимационный шедевр от Netflix, погружающий в эпичный конфликт между городами-антиподами: технологичным Пилтовером и трущобным Зауном. Сериал исследует судьбу сестёр — Вай, бунтарки с железными кулаками, и Джинкс, чьё детское любопытство перерастает в хаотичное безумие. Их разрыв становится метафорой войны миров: прогрессивная элита Пилтовера, одержимая магией Хекстек, сталкивается с подпольем Зауна, где странное вещество «Мерцание» превращает людей в монстров.
Интересные факты:
Название выбрали неслучайно: магию в мире сериала называют аркейном (англ. Arcane — «таинственный», «мистический»). Эта концепция пронизывает весь сюжет. В 2022 году сериал получил премию «Эмми» за лучшую анимационную программу. В 2025 году второй сезон «Аркейна» получил семь статуэток Annie Awards — главной премии в индустрии анимации. Сериал победил во всех категориях, в которых был номинирован.
3. «Конь БоДжек» (BoJack Horseman).
История коня-алкоголика, которая грустнее, чем ваш последний визит к психотерапевту.
Жанры: мультфильм, драма, комедияСтрана: СШАРежиссёры: Эми Уинфри, Адам Партон, Аарон Лонг и другие Сценарий: Рафаэль Боб-Ваксберг, Элисон Тафель, Элайджа Арон и другиеАктёры: Уилл Арнетт, Эми Седарис, Элисон Бри, Аарон Пол, Пол Ф. Томпкинс, Адам Коновер, Кит Олберманн, Дидрих Бадер, Кристен Шаал, Пэттон Освальт и другиеДата выхода: 22 августа 2014 годаГде смотреть: okko.tv, rutube.ru, premier.one.
Анимационный психологический комедийно-драматический сериал для взрослых о павшей звезде шоу-бизнеса. Чёрная комедия о селебрити 90-х, чья слава давно превратилась в пыль на полках видеопроката. БоДжек, антропоморфный конь-алкоголик, пытается вернуть любовь публики через книгу мемуаров, которую пишет, для чего нанимает циничную писательницу Дайен — зеркало, в котором отражаются все его страхи, лень и боязнь быть забытым. Их совместная работа похожа на терапию без анестезии: интервью вскрывают травмы детства, токсичные отношения на съёмочной площадке и пустоту за улыбкой селебрити. Сериал смешивает абсурд (лошадь в костюме человека читает монологи о смысле жизни) и жестокую честность, показывая, как Голливуд пожирает тех, кто когда-то сиял на его небосклоне.
Интересные факты:
Идея сериала зародилась у его создателя Рафаэля Боб-Ваксберга в 2010 году, когда он жил у знакомого в Лос-Анджелесе в роскошном особняке, почти таком же, как у БоДжека. Изначально проект был отвергнут как «слишком депрессивный». Тогда Боб-Ваксберг добавил абсурдных персонажей и сумел сохранить баланс между чёрным юмором и экзистенциальной драмой. Переводчик дубляжа для Netflix столкнулся с проблемой передачи каламбуров (например, Hollywoo вместо Hollywood после кражи буквы D). Несмотря на критику, русская локализация сохранила 80% оригинальных шуток. Для создания реалистичных диалогов о депрессии и зависимости создатели консультировались с психиатрами.
4. «Симпсоны» (The Simpsons).
Сатира на американскую мечту, где пончики важнее ядерной безопасности.
Жанры: мультфильм, комедияСтрана: СШАРежиссёры: Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон, Марк Керклэнд и другиеСценарий: Джеймс Л. Брукс, Мэтт Грейнинг, Тим Лонг и другиеАктёры: Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Гарри Ширер, Ярдли Смит, Хэнк Азария, Памела Хейден, Тресс МакНилл, Крис Эджерли, Мэгги Росвэлл и другиеДата выхода: 17 декабря 1989 года; 36-й сезон: 29 сентября 2024 года — 18 мая 2025 годаГде смотреть: okko.tv, online-simpsons.ru, hd.kinopoisk.ru.
Анимационная сатира, которая с 1989 года бьёт рекорды долголетия, высмеивая всё: от американской мечты до глобальных катастроф. Гомер (тугодум, продавший свою душу Сатане в обмен на пончик), Мардж (домохозяйка с синей башней на голове), Барт (хулиган-легенда) и Лиза (юный гений с саксофоном и без иллюзий) живут в Спрингфилде — городе, где атомная станция соседствует с баром, а каждый житель давно смирился с абсурдом. Здесь политика, религия и поп-культура превращаются в шутки, которые потом становятся мемами. Сериал не просто пародирует реальность — он её предсказывает: Трамп в качестве президента, пандемия, открытие бозона Хиггса, да много ещё чего. Это мультфильм, который взрослел вместе с нами, но так и не стал серьёзным.
Интересные факты:
Идея создания пришла к Мэтту Грейнингу, автору комиксов «Жизнь в аду». Он придумал концепцию о неблагополучной американской семье, назвав персонажей в честь членов своей семьи. Сатира на всё: от политики до поп-культуры — «Симпсоны» пародируют даже «Космическую одиссею» Кубрика и «Таксиста» Скорсезе. Фраза Гомера D"oh! вошла в Оксфордский словарь, а сам сериал получил 37 премий «Эмми» и звезду на голливудской «Аллее славы».
5. «Южный Парк» (South Park).
Картонные мальчишки, которые 30 лет троллят политиков, религию и саму реальность.
Жанры: мультфильм, комедияСтрана: СШАРежиссёры: Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун и другиеСценарий: Трей Паркер, Мэтт Стоун, Брайан Граден и другиеАктёры: Трей Паркер, Мэтт Стоун, Мона Маршалл, Эйприл Стюарт, Айзек Хейз, Эдриан Бирд, Элиза Шнайдер, Дженнифер Хауэлл, Джесси Томас, Мэри Кэй Бергман и другиеДата выхода: 13 августа 1997 года; выход 27-го сезона запланирован на 9 июля 2025 годаГде смотреть: rutube.ru, okko.tv, hd.kinopoisk.ru.
«Южный Парк» — анимационная бомба, подложенная под американскую действительность, где четверо школьников из Колорадо разбираются с политикой, религией и поп-культурой так, что взрослым остаётся только краснеть. Картман, Стэн, Кайл и вечно умирающий Кенни за 25 с лишним лет превратили вымышленный провинциальный городок Южный Парк в полигон для чёрного юмора и бескомпромиссной сатиры. Здесь Иисус воюет с Сантой за рейтинги, а Трамп правит страной через «Твиттер» — за десятилетия до того, как это стало реальностью. Это мультик, который режет правду-матку картонными ножницами. Каждый эпизод — реакция на актуальные события, слепленная за неделю. Для создателей нет табу: от гендерных войн до пандемий — всё высмеяно так, что даже сарказм здесь мягкое слово. А фраза «Они убили Кенни!» — стала мемом для поколения, которое смеётся, чтобы не сойти с ума.
Интересные факты:
Пилотная серия создавалась вручную за 90 дней, но позже перешла на упрощённую анимацию — и создание каждого эпизода стало занимать всего шесть дней. Прототипом персонажа Кенни Маккормика стал друг детства Трея Паркера, который часто пропускал школу, порождая слухи о своей «смерти».В первых сезонах Кенни погибал в каждой серии, а его смерть сопровождалась культовой фразой. Всего персонаж «умирал» 97 раз, включая экзотические варианты вроде взрыва от метеорита-сперматозоида. После эпизода, высмеивающего саентологию, актёр Айзек Хейз, озвучивавший Шефа и сам будучи саентологом, покинул проект.Casa Bonita — реальный ресторан: любимое место Картмана существует в Колорадо. В 2021 году Трей Паркер купил заведение. После того как Барбара Стрейзанд раскритиковала Колорадо, создатели превратили её в гигантского робота-динозавра, разрушающего город. Стрейзанд назвала шоу «циничным», а в ответ ей посвятили эпизод с её фото в углах кадра. Мультсериал высмеял даже принца Гарри и Меган Маркл. В одном из эпизодов пара ходит по ТВ, демонстративно требуя уединения (что отсылает к реальности).
6. «Атака титанов» (Shingeki no Kyojin).
Постапокалиптическая сага, где война с гигантами-людоедами оборачивается зеркалом человеческой жестокости.
Жанры: аниме, мультфильм, фантастика, драма, боевик, фэнтезиСтрана: ЯпонияРежиссёры: Тэцуро Араки, Масаси Коидзука, Хироюки Танака и другиеСценарий: Хадзимэ Исаяма, Ясуко Кобаяси, Хироси Сэко и другиеАктёры: Юки Кадзи, Юи Исикава, Марина Иноуэ, Хироси Камия, Ю Кобаяси, Роми Пак, Ю Симамура, Кисё Танияма, Даисукэ Оно, Саки Фудзита и другиеДата выхода: 7 апреля 2013 года — 2025 годГде смотреть: kinopoisk.ru, wink.ru, okko.tv.
Мрачная сага о мире, где человечество, загнанное за три гигантские стены, десятилетиями прячется от титанов — существ, пожирающих людей без причины. Эрен Йегер, потерявший мать в кровавой бойне, клянётся уничтожить всех титанов. Вступив в «Разведкорпус» — отряд смертников, сражающихся на грани выживания, — он узнаёт, что его враги не просто монстры: они превращённые в орудия убийства люди. Но чем глубже Эрен погружается в войну, тем яснее видит: рассказы о почти вымершем человечестве оказываются ложью, а правители, столетиями державшие народ в страхе, сами творят кошмар ради власти. Сериал начинается как эпичная битва за выживание, а заканчивается философским триллером о свободе, цене мести и о том, что значит быть чудовищем.
Интересные факты:
Исаяма работал в кафе, когда пьяный посетитель напал на него. Неспособность договориться с агрессором вдохновила его на создание титанов — метафоры человеческой жестокости. Автор Хадзимэ Исаяма черпал идеи из мира боевых искусств, чтобы сделать титанов более динамичными и устрашающими. Бронированный титан получил черты от рестлера Брока Леснара, а Зубастый — от бойца MMA Юшина Оками. В Китае сериал запретили за «пропаганду насилия и терроризма». Власти сочли, что сцены каннибализма и войны могут негативно влиять на молодёжь.
7. «Непобедимый» (Invincible).
Супергеройская драма, где «семейные ценности» — это когда отец-супермен объясняет сыну, как правильно разрывать планеты на части.
Жанры: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, триллер, драма, приключенияСтрана: СШАРежиссёры: Дэн Дункан, Джефф Аллен и другиеСценарий: Саймон Расиоппа, Крис Блэк и другиеАктёры: Стивен Ян, Сандра О, Дж. К. Симмонс, Грэй Гриффин, Гиллиан Джейкобс, Уолтон Гоггинс, Крис Диамантополос, Джейсон Манцукас, Зази Битц, Росс Маркванд и другиеДата выхода: 26 марта 2021 года — 2025 годГде смотреть: rutube.ru, okko.tv.
Супергеройская сага, где суперсилы достаются по наследству, но ответственность приходится нести самому. 17-летний Марк Грейсон — не просто обычный подросток. Он сын Омни-Мана, легендарного защитника Земли, чьи подвиги десятилетиями вдохновляли человечество. Когда у Марка наконец пробуждаются суперспособности, он понимает: быть супергероем — это не только летать и спасать мир. Это ещё и выбор между слепым подражанием отцу и поиском собственного пути в мире, где даже небо полно компромиссов. Семейные тайны быстро превращают историю в психологический триллер. Чем больше Марк учится управлять силой, тем яснее видит, что за блеском славы Омни-Мана скрывается мрак, способный уничтожить всё, во что он верил. «Непобедимый» — не про битвы с суперзлодеями. Это история о взрослении, где каждый удар судьбы жёстче, чем удар метеорита, а главный враг может оказаться за обеденным столом.
Интересные факты:
Сериал сохранил кровавые сцены из комиксов: персонажей буквально разрывают на части, а черепа дробят кулаками. Это редкий случай, когда анимация не смягчает оригинал. Фраза Омни-Мана Think, Mark! из финальной битвы первого сезона стала вирусной. Её используют в мемах, пародиях и даже на футболках. Сериал сочетает подростковую драму, космическую оперу и чёрный юмор. Например, Марк пытается спасти Землю, параллельно сдавая экзамены в колледже.
8. «Время приключений: Фионна и Кейк» (Adventure Time: Fionna & Cake).
Дрифт через мультивселенные, где взросление — это битва за магию в мире, который променял драконов и мечи на кредиты и дедлайны.
Жанры: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, драма, комедия, приключенияСтрана: СШАРежиссёры: Райанн Шеннон, Стив ВулфхардСценарий: Пендлтон Уорд, Джеки Файлз и другиеАктёры: Мадлен Мартин, Роз Райан, Том Кенни, Ди Брэдли Бейкер, Дональд Гловер, Эндрю Рэннеллс, Шон Рохани, Джереми Шэда, Пендлтон Уорд и другиеДата выхода: 31 августа 2023 годаГде смотреть: premier.one, okko.tv.
Мультсериал, являющийся спин-оффом «Времени приключений». Он превращает ностальгию по магии в экзистенциальный квест. Фионна, альтернативная версия Финна, живёт в мире, где магию заменили на скучные офисные будни. Вместо мечей и драконов — бесконечные собеседования и кофе навынос. Её кошка Кейк, лишённая способности говорить, лишь мурлычет в такт кредитным платежам. Но всё меняется, когда Саймон Петриков (бывший Ледяной Король) решает вернуть свою невесту Бетти через запретный ритуал. В результате Фионна и Кейк проваливаются в Земли Ууу — мир, где даже воздух пахнет магией. Но это только начало. Фионна, Кейк и Саймон начинают перемещаться по мультивселенным, а по пятам за ними идёт Скарабей — космический маньяк, который жаждет стереть саму идею приключений, превратив вселенные в серую пустыню без чудес. Но можно ли спасти магию, если даже её создатели забыли, зачем она нужна?
Интересные факты:
«Фионна и Кейк» получили рейтинг TV-14, что позволило добавить сцены с кровью, ругательства и более мрачные темы, такие как экзистенциальный кризис и взросление. Сериал получил 100%-ный рейтинг на Rotten Tomatoes от критиков и 97% от зрителей. Его хвалили за глубину, визуальную стилистику и смелость в обращении с ностальгией. В одном из эпизодов Фионна носит платье, вдохновлённое аниме «Сейлор Мун» — отсылка любви создателей к японской анимации.
9. «Братья Вентура» (The Venture Bros.).
Абсурдные злоключения неудачливого учёного и его клонированных сыновей в жанре чёрного юмора с философской приправой.
Жанры: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключенияСтрана: СШАРежиссёры: Кристофер Маккаллок, Джон Шнепп, Ки-Ён Пай и другиеСценарий: Кристофер Маккаллок, Док Хаммер, Бен Эдлунд Актёры: Кристофер Маккаллок, Джеймс Урбаняк, Док Хаммер, Майкл Синтерниклаас, Патрик Варбертон, Стивен Раттацци, Пол Букок, Соул-Бот, Лиза Хаммер и другиеДата выхода: 7 августа 2004 года (7 сезонов) Где смотреть: premier.one, hd2.39lordserial.pro, lordserials.fan, hd8.allserial13.top.
Сатирический мультсериал для взрослых, который высмеивает клише классических приключенческих шоу и комиксов середины XX века. Главный герой, доктор Таддеус Расти Вентура, — неудачливый учёный, чьи амбициозные проекты и попытки повторить славу своего отца-супергероя обычно заканчиваются катастрофами. Его сопровождают клонированные сыновья Хэнк и Дин, чьи «смерти» и возрождения стали мемами, а также телохранитель Брок Самсон — ходячая машина для убийств с мягким сердцем. Вместе они попадают в абсурдные ситуации: от схваток с суперзлодеями вроде Монарха до путешествий в параллельные миры. Сериал сочетает чёрный юмор, метаотсылки к поп-культуре и философские размышления о природе неудач. Здесь пародируются не только архетипы героев и злодеев, но и сама индустрия развлечений.
Интересные факты:
Братья являются пародией на серию книг жанра детский детектив — «Братья Харди».В мультсериале много отсылок на элементы поп-культуры, в том числе на шпионские сериалы шестидесятых и музыку. Телохранитель Брок Самсон — фанат Led Zeppelin. В сериале множество скрытых и явных отсылок к группе: от кассет в его машине до татуировки с логотипом. В 2020 году Adult Swim объявил о закрытии шоу после семи сезонов, несмотря на готовящийся восьмой сезон. Причиной стали творческие разногласия и сложности с продлением.
10. «Голубоглазый самурай» (Blue Eye Samurai).
Месть в стиле дзен: меньше слов, больше кровавой эстетики.
Жанры: мультфильм, боевик, триллер, драма, приключения, историяСтрана: СШАРежиссёры: Джейн Ву, Эрл А. Хибберт, Майкл Грин и другиеСценарий: Майкл Грин, Эмбер Ноидзуми, Яна БиллеАктёры: Майя Эрскин, Джордж Такэй, Маси Ока, Кэри-Хироюки Тагава, Бренда Сонг, Даррен Барнет, Рэндалл Пак, Кеннет Брана, Гедде Ватанабэ, Патрик Галлахер и другиеДата выхода: 3 ноября 2023 года (2 сезона) Где смотреть: premier.one, okko.tv.
Мрачная и визуально потрясающая история мести, разворачивающаяся в Японии эпохи Эдо (XVII век), когда страна была закрыта от внешнего мира. Главная героиня Мизу — полукровка, рождённая от японки и европейца, чьи голубые глаза стали клеймом изгоя. С детства её преследовали насмешки и насилие, а после гибели матери она поклялась уничтожить четырёх белых мужчин, каждый из которых мог быть её отцом. Переодетая в мужчину, Мизу путешествует по стране, оставляя за собой кровавый след. Её оружие — меч, выкованный из «чистого металла», а союзники — слепой кузнец Эйджи, научивший её мастерству, и наивный повар Ринго, видящий в ней героя. Параллельно раскрывается история принцессы Акеми, которая, вопреки патриархальным устоям, ищет свободу через любовь и власть.
Интересные факты:
Бои в сериале сняты вживую: графика нарисована на основе кадров с каскадёрами, что позволило сохранить реалистичность происходящего. Сериал предназначен для взрослой аудитории: в нём есть графическое насилие, откровенные сексуальные сцены и в целом показан жестокий мир, в котором жили люди XVII века. Визуальный стиль, вдохновлённый японской гравюрой укиё-э и кинематографом Акиры Куросавы, подчёркивает контраст между красотой и жестокостью эпохи.