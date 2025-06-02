Топ-10 лучших мультсериалов для взрослых: от абсурда «Рика и Морти» до кровавой эстетики «Голубоглазого самурая»

Анимационная сатира, которая с 1989 года бьёт рекорды долголетия, высмеивая всё: от американской мечты до глобальных катастроф. Гомер (тугодум, продавший свою душу Сатане в обмен на пончик), Мардж (домохозяйка с синей башней на голове), Барт (хулиган-легенда) и Лиза (юный гений с саксофоном и без иллюзий) живут в Спрингфилде — городе, где атомная станция соседствует с баром, а каждый житель давно смирился с абсурдом. Здесь политика, религия и поп-культура превращаются в шутки, которые потом становятся мемами. Сериал не просто пародирует реальность — он её предсказывает: Трамп в качестве президента, пандемия, открытие бозона Хиггса, да много ещё чего. Это мультфильм, который взрослел вместе с нами, но так и не стал серьёзным.