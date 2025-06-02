В небе над Рязанью раздалось более 10 взрывов, работает ПВО

Взрывы над Рязанью. Видео © SHOT.
По предварительной информации, система противовоздушной обороны отражает атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны, предположительно, летят со стороны рабочего посёлка Милославское.
В ночь на 2 июня Вооружённые силы Украины предпринимают попытки массированных атак на несколько регионов Российской Федерации. В Воронеже местные жители сообщали о трёх взрывах, предположительно, беспилотники летели со стороны села Латное. В Ярославле также сработала система ПВО, о чём сообщили местные жители. В Белгородской области снаряд ВСУ попал в частный дом, разрушив его.