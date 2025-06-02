В Госдуму внесут проект о создании кнопки безопасности на «Госуслугах»

В беседе с РИА Новости Гусев рассказал, что цифровизация в России развивается «семимильными шагами», и на «Госуслугах» можно получить практически любые документы, записаться к врачу, поступить в вуз и даже проголосовать на выборах, однако невозможно подать сигнал о происшествии и вызвать помощь в экстренной ситуации, что, по его мнению, неправильно.