В Госдуму внесут проект о создании кнопки безопасности на «Госуслугах»

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается добавить на главную страницу портала «Госуслуги» кнопку безопасности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
«Настоящим законопроектом определяются правовые и организационные основы обеспечения вызова экстренных оперативных служб с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг посредством системы “Кнопка безопасности”, которая должна быть предусмотрена на портале государственных услуг», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Основная цель инициативы — создать дополнительный канал обращения за помощью в экстренных ситуациях, не требующий звонка. Для этого предлагается внедрение системы «Кнопка безопасности», с помощью которой граждане смогут быстро передавать информацию о происшествиях, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности.
Проектом предусматривается, что система будет интегрирована в Единую систему вызова служб по номеру «112» и обеспечит оперативную передачу сигналов о происшествиях в соответствующие диспетчерские центры.
Пользователь, в случае принятия данной инициативы, сможет сообщить о ЧС, получить психологическую или информационно-справочную поддержку, направить экстренное сообщение без голосового вызова.
Также определяется, что эта система должна быть общедоступной, бесплатной и работать круглосуточно. Отмечается, что важным принципом работы станет обязательное реагирование на обращения, достоверность и своевременность передачи данных.
В документах уточняется, что механизм должен работать в том числе при передаче сигнала между российскими субъектами, если происшествие затрагивает межрегиональные интересы.
В беседе с РИА Новости Гусев рассказал, что цифровизация в России развивается «семимильными шагами», и на «Госуслугах» можно получить практически любые документы, записаться к врачу, поступить в вуз и даже проголосовать на выборах, однако невозможно подать сигнал о происшествии и вызвать помощь в экстренной ситуации, что, по его мнению, неправильно.
«Мы уверены, что главный государственный оператор цифровых услуг должен служить на благо безопасности граждан. Кнопка поможет пользователям в режиме реального времени запросить необходимую помощь», — добавил депутат Госдумы.