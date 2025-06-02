Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин выступит на первых в истории Олимпиады состязаниях по ски-альпинизму

Никита Филиппов, практикующий ски-альпинизм, стал первым российским спортсменом этого направления, который примет участие в Олимпиаде 2026 года.

Никита Филиппов, практикующий ски-альпинизм, стал первым российским спортсменом этого направления, который примет участие в Олимпиаде 2026 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В отборе принимали участие 106 женщин и 164 мужчины. И все эти люди вообще не “туристы”… Даже немного не верится, что уже в феврале будут Олимпийские игры. Мотивация бешеная!», — подчеркнул Никита Филиппов.

Стоит отметить, что спортсмену все же придется выступать в нейтральном статусе. После Никиты Филиппова Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) разрешила участвовать в Олимпиаде аналогичным образом еще пяти россиянам.

Это будут первые состязания по данному виду спорта в истории Олимпийских игр.

В свою очередь, до сих пор продолжаются споры об участии сборных России в ОИ-2026. В апреле инсайдеры сообщали, что российские хоккеисты все же смогут в следующем году выступить под национальным флагом, однако в конце мая появились слухи о недопуске команды до соревнований как таковых.