Россиянин выступит на первых в истории Олимпиады состязаниях по ски-альпинизму

В свою очередь, до сих пор продолжаются споры об участии сборных России в ОИ-2026. В апреле инсайдеры сообщали, что российские хоккеисты все же смогут в следующем году выступить под национальным флагом, однако в конце мая появились слухи о недопуске команды до соревнований как таковых.