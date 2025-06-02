РЖД: участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для движения

Напомним, что в ночь на 1 июня в Выгоничском районе автомобильный путепровод обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 маршрута Климов — Москва. В результате аварии с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Погибли семь человек, пострадали свыше 70. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, мост был подорван в момент прохождения поезда.