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РЖД: участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для движения

Для возобновления движения на участке после падения путепровода потребовалось менее суток.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили в компании РЖД, железнодорожный участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области, где ранее произошло обрушение автомобильного моста, вновь открыт для движения поездов. Работы по устранению последствий инцидента были завершены 1 июня в 21:52.

Сотрудники Московской железной дороги оперативно расчистили место происшествия, убрали повреждённые локомотив и вагоны, удалили обломки мостовой конструкции и восстановили железнодорожное полотно до нормативного состояния.

В РЖД подчеркнули, что на восстановление движения на аварийном участке потребовалось менее суток.

Напомним, что в ночь на 1 июня в Выгоничском районе автомобильный путепровод обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 маршрута Климов — Москва. В результате аварии с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Погибли семь человек, пострадали свыше 70. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, мост был подорван в момент прохождения поезда.

Между тем движение поездов в Железногорском районе Курской области после инцидента с крушением грузового поезда власти обещают восстановить в течение четырех суток.