Кадыров раскрыл свою заветную мечту

«Я мечтаю, чтобы мы всеобщими усилиями свели на ноль безработицу в республике… Мне очень хочется, чтобы представители молодого поколения развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми», — рассказал Кадыров.