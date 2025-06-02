В Госдуме хотят изменить требования к тонировке авто: вот что надо знать

В России хотят разрешить водителям автомобилей использовать тонировку на передних боковых стеклах. Так, депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов планирует представить на рассмотрение законодательную инициативу, позволяющую автомобилистам использовать тонировку на передних боковых окнах машин при соблюдении установленных требований.