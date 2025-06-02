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В Госдуме хотят изменить требования к тонировке авто: вот что надо знать

Депутат Нилов предложил разрешить тонировку на передних боковых стёклах.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят разрешить водителям автомобилей использовать тонировку на передних боковых стеклах. Так, депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов планирует представить на рассмотрение законодательную инициативу, позволяющую автомобилистам использовать тонировку на передних боковых окнах машин при соблюдении установленных требований.

Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на документ.

«Светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента», — передает агентство.

В проекте документа зафиксирована мера наказания за нарушения — штраф в размере 1 тыс. рублей.

Напомним, что сейчас светопропускание лобового и передних боковых стекол транспортных средств должно составлять минимум 70%. Несоблюдение этого требования влечет штраф в размере 500 рублей.

Ранее в Госдуме объяснили идею проекта о запрете покупки жилья за наличные.