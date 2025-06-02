На «Госуслугах» может появиться новая кнопка для ЧС

В Госдуму вносится законопроект, согласно которому на портале «Госуслуг» появится кнопка безопасности для помощи в экстренных ситуациях. Об этом говорится в документе, автором которого является первый зампред комитета нижней палаты парламента по контролю Дмитрий Гусев.