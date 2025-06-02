В ГД предложили смягчить требования к тонировке боковых стекол

Законопроект предполагает разрешение тонировки передних боковых стекол при светопропускаемости не менее 60 процентов. При этом штрафы за нарушения предлагается увеличить: до трех тысяч рублей за тонировку лобового стекла и до тысячи рублей за нарушение новых, смягченных требований к боковым стеклам.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что тонировка снижает ослепление водителя и нагрев салона, что повышает безопасность на дорогах.
— Прямые палящие лучи солнца провоцируют перегрев салона, повышенный расход топлива ввиду необходимости использовать кондиционер, а также отрицательно влияют на зрение и общее самочувствие водителя, — говорится в сообщении.
Лобовое стекло, отражая свет встречных фар, может создавать серьезные неудобства для водителя. Это не только мешает видеть дорогу, но и может стать причиной ДТП. Эксперты рассказали, что делать, если стекла бликуют при ночной езде.