В ГД предложили смягчить требования к тонировке боковых стекол

Законопроект предполагает разрешение тонировки передних боковых стекол при светопропускаемости не менее 60 процентов. При этом штрафы за нарушения предлагается увеличить: до трех тысяч рублей за тонировку лобового стекла и до тысячи рублей за нарушение новых, смягченных требований к боковым стеклам.