Вашингтон не предоставлял Киеву разведывательной информации для организации атак дронами на российские военные объекты. Об этом сообщает корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс.
«Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с [Владимиром] Зеленским и его командой», — проинформировала она в соцсети X.
Как ранее заявляла Джейкобс со ссылкой на информированные источники, американские власти не располагали сведениями о планируемых украинских атаках на российские авиабазы.
Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил причастность украинских спецслужб к атакам на российские военные аэродромы. Вместе с тем, Минобороны РФ сообщило об успешном отражении атаки киевского режима в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.