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CBS: США не передавали Украине разведданные для подготовки атаки дронов на РФ

США заявили, что не предоставляли Киеву разведданные для подготовки атаки дронов на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон не предоставлял Киеву разведывательной информации для организации атак дронами на российские военные объекты. Об этом сообщает корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс.

«Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с [Владимиром] Зеленским и его командой», — проинформировала она в соцсети X.

Как ранее заявляла Джейкобс со ссылкой на информированные источники, американские власти не располагали сведениями о планируемых украинских атаках на российские авиабазы.

Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил причастность украинских спецслужб к атакам на российские военные аэродромы. Вместе с тем, Минобороны РФ сообщило об успешном отражении атаки киевского режима в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.