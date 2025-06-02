Спектакли по сказкам Пушкина покажут в Центральном детском магазине на Лубянке с 3 по 8 июня

Отмечается, что 3 июня с 16:00 до 16:30 пройдет спектакль «Сказки Пушкина. Попурри» от театра мюзикла Westend, а с 17:00 до 18:00 — спектакль «Сказка о царе Салтане. Новое прочтение» от театра «Actor baby». 4 июня с 17:00 до 18:00 гости увидят спектакль «Наш Пушкин» от театра «Ы», 5, 6 и 8 июня с 17:00 до 18:00 — «Сказка о царе Салтане», а 7 июня с 17:00 до 18:00 на сцене представят «Сказку о Золотом петушке». Вход на мероприятия свободный.