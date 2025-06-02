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У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,0

EMSC зафиксировал подземные толчки, эпицентр которых находился в 135 км от города Обихиро в Японии.

Источник: Аргументы и факты

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,0 у берегов острова Хоккайдо на севере Японии, сообщает организация на своем сайте.

Оно произошло в 18:51 по времени UTC (21:51 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 135 км к юго-востоку от города Обихиро, в котором проживает 173 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним, 27 мая в акватории озера Байкал в Иркутской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6. Сейсмособытие произошло в южной части Байкала в 08:55 по местному времени (03:55 мск).