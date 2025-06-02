СМИ: Украина готова к поэтапной отмене санкций против РФ

Украинское издание «Общественное. Новости» опубликовало полный текст меморандума, подготовленного Украиной к переговорам с Россией в Стамбуле. Согласно документу, Украина согласна на поэтапную отмену санкций в отношении России, однако с возможностью возобновления ограничений в случае необходимости.
— Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, — говорится в тексте меморандума.
В меморандуме также указывается, что Украина не берет на себя обязательство быть нейтральной, а численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должна ограничиваться. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса.
Украина настаивает на безусловном прекращении огня, обмене пленными «всех на всех» и предоставлении ей гарантий безопасности, отправной точкой при этом должна быть линия боевого соприкосновения, передает Газета.ру.
Ранее стало известно, что Россия получила от Украины проект меморандума о мирном урегулировании. По словам главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, документ был передан на украинском и английском языках.