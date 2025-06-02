Из-за ЧП в Брянской области погибла врач детского хосписа «Дом с маяком» Горыня

Педиатр детского хосписа Виолетта Горыня погибла в результате подрыва моста в Брянской области. Информацию об этом выяснил специальный корреспондент KP.RU Александр Рогоза.
«В результате подрыва моста в Брянской области погибла врач Детского хосписа “Дом с маяком” Виолетта Горыня. Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете», — передает KP.RU.
Горыня вместе с семьей — мужем и 2 детьми (7 лет и 5 месяцев) — находилась в поезде.
В настоящее время дети находятся на лечении в московской больнице с множественными переломами, при этом младенца доставили воздушным транспортом. Муж погибшей практически не пострадал.
О судьбе Горыня ранее подробно писал KP.RU.