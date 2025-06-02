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Из-за ЧП в Брянской области погибла врач детского хосписа «Дом с маяком» Горыня

Из-за ЧП под Брянском в возрасте 32 лет погибла врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня.

Источник: Комсомольская правда

Педиатр детского хосписа Виолетта Горыня погибла в результате подрыва моста в Брянской области. Информацию об этом выяснил специальный корреспондент KP.RU Александр Рогоза.

«В результате подрыва моста в Брянской области погибла врач Детского хосписа “Дом с маяком” Виолетта Горыня. Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете», — передает KP.RU.

Горыня вместе с семьей — мужем и 2 детьми (7 лет и 5 месяцев) — находилась в поезде.

В настоящее время дети находятся на лечении в московской больнице с множественными переломами, при этом младенца доставили воздушным транспортом. Муж погибшей практически не пострадал.

О судьбе Горыня ранее подробно писал KP.RU.