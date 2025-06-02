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Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт

Юрист Владимирова: июнь будет не самым выгодным месяцем для отпуска в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отпуск в июне будет не самым выгодным для россиян, поскольку в нем будет всего 19 рабочих дней и длинные праздничные выходные, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«В июне 2025 трудоустроенные жители страны будут работать 19 дней, при этом официально утверждены праздничные выходные с 12 по 15 июня… По производственному календарю в этом месяце брать отпуск не совсем выгодно», — сказала Владимирова.

Она отметила, что при рассмотрении отпуска с точки зрения материальной выгоды, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней.

При этом июнь занимает второе место по денежной выгоде в отпуске во втором квартале этого года — на первом месте апрель с 22 рабочими днями, а на третьем май с 18.