Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отпуск в июне будет не самым выгодным для россиян, поскольку в нем будет всего 19 рабочих дней и длинные праздничные выходные, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
«В июне 2025 трудоустроенные жители страны будут работать 19 дней, при этом официально утверждены праздничные выходные с 12 по 15 июня… По производственному календарю в этом месяце брать отпуск не совсем выгодно», — сказала Владимирова.
Она отметила, что при рассмотрении отпуска с точки зрения материальной выгоды, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней.
При этом июнь занимает второе место по денежной выгоде в отпуске во втором квартале этого года — на первом месте апрель с 22 рабочими днями, а на третьем май с 18.