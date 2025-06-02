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Макрон пожал руку Сафонову на приеме после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» в финальном матче Лиги чемпионов разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0 и впервые стал обладателем трофея.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал футболистов парижского клуба ПСЖ, в том числе российского вратаря Матвея Сафонова, после победы команды в Лиге чемпионов.

Кадры с приёмом игроков в Елисейском дворце были размещены на официальной странице главы государства в Instagram (запрещён в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

ПСЖ впервые в своей истории завоевал титул победителя Лиги чемпионов, разгромив в финале итальянский «Интер» со счётом 5:0. До этого момента единственной французской командой, выигрывавшей турнир, оставался «Марсель», ставший чемпионом в 1993 году.

Матвей Сафонов, присоединившийся к ПСЖ летом 2024 года после перехода из «Краснодара», вошёл в число российских игроков, которым удалось выиграть этот престижный европейский трофей. Несмотря на то что в финальном поединке он не вышел на поле, голкипер ранее сыграл в двух матчах турнира — против «Жироны» (1:0) и «Баварии» (0:1).

Ранее вратарь сборной России и вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о своих эмоциях после триумфа в Лиге чемпионов.