Макрон пожал руку Сафонову на приеме после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Матвей Сафонов, присоединившийся к ПСЖ летом 2024 года после перехода из «Краснодара», вошёл в число российских игроков, которым удалось выиграть этот престижный европейский трофей. Несмотря на то что в финальном поединке он не вышел на поле, голкипер ранее сыграл в двух матчах турнира — против «Жироны» (1:0) и «Баварии» (0:1).