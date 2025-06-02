В США определили статус Украины после атаки по аэродромам России: «на глубоком дне»

«Если бы кто-нибудь провел любой рациональный анализ, посмотрел на баланс сил между двумя сторонами, — у кого больше личного состава, вооружения, систем ПВО и всего такого — стало бы очевидно, что Россия — высоко наверху, а Украина — глубоко на дне», — сказал Дэвис.