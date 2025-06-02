Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США определили статус Украины после атаки по аэродромам России: «на глубоком дне»

Подполковник Дэвис: атака на аэродромы никак не повлияет на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Атаки украинских сил на российские авиабазы неспособны причинить существенного ущерба в силу абсолютного военного превосходства России над Украиной. Об этом проинформировал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.

«Если бы кто-нибудь провел любой рациональный анализ, посмотрел на баланс сил между двумя сторонами, — у кого больше личного состава, вооружения, систем ПВО и всего такого — стало бы очевидно, что Россия — высоко наверху, а Украина — глубоко на дне», — сказал Дэвис.

Как отметил эксперт, руководство Украины предприняло эти необдуманные действия исключительно для срыва запланированных на 2 июня стамбульских переговоров.

Накануне Минобороны сообщило, что нескольких участников, причастных к атакам на российские авиабазы, удалось задержать. При это уточняется, что организация атак координировалась киевским руководством.