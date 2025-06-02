Атаки украинских сил на российские авиабазы неспособны причинить существенного ущерба в силу абсолютного военного превосходства России над Украиной. Об этом проинформировал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.
«Если бы кто-нибудь провел любой рациональный анализ, посмотрел на баланс сил между двумя сторонами, — у кого больше личного состава, вооружения, систем ПВО и всего такого — стало бы очевидно, что Россия — высоко наверху, а Украина — глубоко на дне», — сказал Дэвис.
Как отметил эксперт, руководство Украины предприняло эти необдуманные действия исключительно для срыва запланированных на 2 июня стамбульских переговоров.
Накануне Минобороны сообщило, что нескольких участников, причастных к атакам на российские авиабазы, удалось задержать. При это уточняется, что организация атак координировалась киевским руководством.