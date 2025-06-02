Школьники все чаще становятся жертвами мошенничества

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников на каникулах делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников: детей пытаются обманывать с помощью поддельных мобильных игр и соцсетей, все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов, рассказали РИА Новости специалисты «Лаборатории Касперского» совместно с «Мегафоном» и Rustore.
«С начала года мошенники все чаще выдают себя за представителей школы: завучей, социальных педагогов. Схемы обмана могут быть различными, как и действия, которые должны выполнить школьники: в каких-то случаях предлагают зарегистрироваться на определенном ресурсе, в другом — назвать код из СМС для якобы активации школьного дневника, а иногда просят уточнить персональные данные родителей. За первые пять месяцев этого (2025 — ред.) года таких инцидентов зарегистрировано на 30% больше, чем за весь прошлый год. Сейчас в период проведения экзаменов актуальна схема, по которой выпускникам предлагают получить ответы или узнать результаты ЕГЭ раньше других», — рассказали в «Мегафоне».
Помимо приемов социальной инженерии киберпреступники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения.
«За последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в три раза, а количество опубликованных проектов в этой категории — вдвое. С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию», — сообщили в Rustore.
Там добавили, что чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных.
По данным «Лаборатории Касперского», количество атак на Android-устройства российских пользователей, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры, выросло почти на 60% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Речь идет в том числе о подделках под Minecraft, Roblox, Brawl Stars, Genshin Impact.
«Основной вектор заражения Android-смартфонов зловредами под видом игр или читов — приложения из сторонних, неофициальных источников, где отсутствует модерация. К тому же, в последнее время злоумышленники стали активно рассылать вредоносные программы в мессенджерах — под видом самых разных приманок. Поэтому мы рекомендуем сохранять бдительность и не выдавать приложениям разрешения на конфиденциальные данные (СМС, журналы звонков, список контактов и другое), а также к “специальным возможностям” без явной необходимости», — прокомментировал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.