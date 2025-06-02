Опубликован прогноз погоды на 2 июня 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Сегодня, 2 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. На протяжении дня возможны дожди, а также грозы.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11 до +13 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть с скоростью 7−12 метров в секунду, а в течение дня его скорость немного снизится до 5−10 м/с, однако порывы могут достигать 13−18 м/с.
Днем температура поднимется до комфортных +23,+25 градусов. Будьте внимательны и не забывайте о зонтике — дождь может вас застать врасплох!