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Опубликован прогноз погоды на 2 июня 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодня, 2 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. На протяжении дня возможны дожди, а также грозы.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11 до +13 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть с скоростью 7−12 метров в секунду, а в течение дня его скорость немного снизится до 5−10 м/с, однако порывы могут достигать 13−18 м/с.

Днем температура поднимется до комфортных +23,+25 градусов. Будьте внимательны и не забывайте о зонтике — дождь может вас застать врасплох!