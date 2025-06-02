Автограф покойного патриарха Алексия II за 110 тысяч продают в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу фотографию с автографом покойного Cвятейшeго Пaтриapxa Mоcкoвcкoгo и всея Руcи Алекcия II. Предстоятелем Русской Православной Церкви он был с 1990 по 2008 год. За этот лот продавец просит 110 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.