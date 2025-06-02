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Горячую воду на неделю отключили в некоторых районах Хабаровска

Со 2 по 6 июня запланированы гидравлические испытания на ТЭЦ-2.

Источник: Хабаровский край сегодня

Без горячей воды остались потребители зоны ТЭЦ-2. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», гидравлические испытания здесь запланированы со 2 по 6 июня.

В этот период отсутствовать коммунальная услуга будет в следующих районах:

— Кировский район: Амурский бульвар — Джамбула — Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар;

— Центральный район: Амурский бульвар, улица Шеронова, улица Ленина от площади Блюхера до улицы Шевченко, улица Гамарника (нечётная сторона);

— Индустриальный район: в границах улицы Калинина — переулка Доступного — улицы Волочаевской, а также на улице Гамарника.

Напомним, ранее подачу воды останавливали в зоне обслуживания самой большой в городе ТЭЦ-3 — она обеспечивает этой коммунальной услугой примерно 40% абонентов. С 26 мая до 30 мая проходили испытания, а с 31 мая по 19 июня ТЭЦ-3 ожидает плановый ремонт.