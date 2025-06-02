Горячую воду на неделю отключили в некоторых районах Хабаровска

Напомним, ранее подачу воды останавливали в зоне обслуживания самой большой в городе ТЭЦ-3 — она обеспечивает этой коммунальной услугой примерно 40% абонентов. С 26 мая до 30 мая проходили испытания, а с 31 мая по 19 июня ТЭЦ-3 ожидает плановый ремонт.