Горячую воду на неделю отключили в некоторых районах Хабаровска

Без горячей воды остались потребители зоны ТЭЦ-2. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», гидравлические испытания здесь запланированы со 2 по 6 июня.
В этот период отсутствовать коммунальная услуга будет в следующих районах:
— Кировский район: Амурский бульвар — Джамбула — Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар;
— Центральный район: Амурский бульвар, улица Шеронова, улица Ленина от площади Блюхера до улицы Шевченко, улица Гамарника (нечётная сторона);
— Индустриальный район: в границах улицы Калинина — переулка Доступного — улицы Волочаевской, а также на улице Гамарника.
Напомним, ранее подачу воды останавливали в зоне обслуживания самой большой в городе ТЭЦ-3 — она обеспечивает этой коммунальной услугой примерно 40% абонентов. С 26 мая до 30 мая проходили испытания, а с 31 мая по 19 июня ТЭЦ-3 ожидает плановый ремонт.