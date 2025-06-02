В школах может появиться курс по работе с нейросетями

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мониторинговый центр «Безопасность 2.0» Российского фонда мира просит Минпросвещения РФ рассмотреть возможность внедрения в школьную программу курса по безопасной и эффективной работе с ИИ и нейросетями, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Учитывая масштаб проникновения нейросетей и выявленные угрозы, мониторинговый центр “Безопасность 2.0” считает целесообразным рассмотреть возможность разработки и внедрения в общеобразовательную программу школ курс по безопасной и эффективной работе с ИИ и нейросетями», — говорится в тексте обращения первого зампреда правления Российского фонда мира Елены Суторминой к министру просвещения Сергею Кравцову.
Мониторинговый центр «Безопасность 2.0» отмечает, что 64% молодежи используют нейросети для поиска информации, 23% школьников применяют нейросети при подготовке к экзаменам, 17% обращаются к ИИ для пересказа сложного материала более понятным языком.
«Ключевой проблемой, требующей внимания и контроля, является использование нейросетей для генерации и распространения дезинформации… Отсутствие медиаграмотности в этой сфере создает серьезные риски для формирования мировоззрения и безопасности юных граждан», — отметила Сутормина в обращении.
По ее мнению, курс по работе с нейросетями поможет сформировать навыки критического анализа контекста, созданного ИИ, включая распознавание дезинформации и манипулятивных техник. Российский фонд мира предлагает привлечь к разработке такого курса компании-лидеры в сфере IT, а также независимых экспертов и представителей профильных общественных структур.