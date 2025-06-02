В школах может появиться курс по работе с нейросетями

По ее мнению, курс по работе с нейросетями поможет сформировать навыки критического анализа контекста, созданного ИИ, включая распознавание дезинформации и манипулятивных техник. Российский фонд мира предлагает привлечь к разработке такого курса компании-лидеры в сфере IT, а также независимых экспертов и представителей профильных общественных структур.