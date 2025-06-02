Инспектор снял на видео встречу с лосихой в Хабаровском крае

На кадрах видно, как самка лося пасётся в зарослях берёзы. При виде инспектора она оторвалась от трапезы и стала пристально на него смотреть: как будто «смутилась», шутят подписчики в комментариях.
«Коровка стоит, травку жуёт. Кушай, кушай», — ласково обратился к лосихе инспектор.
Специалист проявил осторожность и держался от лосихи на расстоянии. Вопреки стереотипам, лоси могут быть достаточно опасны, особенно если рядом находятся детёныши — они способны атаковать, если воспримут человека как угрозу, даже без явной провокации.
Специалисты напоминают, что при встрече с лосем важно соблюдать ряд правил безопасности, поскольку в силу своего размера и массы животные способны покалечить или даже убить человека. Необходимо остановиться, замереть и избегать резких движений, так как бег может спровоцировать агрессию. Если животное проявляет беспокойство, следует аккуратно укрыться за деревом — у лосей слабое зрение, и они быстро потеряют человека из вида.
Также не рекомендуется издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть лося, поскольку шум разозлит или напугает его ещё сильнее. Желательно избегать мест обитания лосей в целом — на их присутствие указывает характерный помёт округлой формы.