Инспектор снял на видео встречу с лосихой в Хабаровском крае

Специалисты напоминают, что при встрече с лосем важно соблюдать ряд правил безопасности, поскольку в силу своего размера и массы животные способны покалечить или даже убить человека. Необходимо остановиться, замереть и избегать резких движений, так как бег может спровоцировать агрессию. Если животное проявляет беспокойство, следует аккуратно укрыться за деревом — у лосей слабое зрение, и они быстро потеряют человека из вида.