Памятник электровозу восстановили в Новосибирской области

Магистральный электровоз ЧС2−010 был построен в Чехословакии в 1962 году. В 1984 году электровоз был передан на Западно-Сибирскую железную дорогу в депо Барабинск. На заслуженный отдых ЧС2−010 отправился 20 июля 2009 года, совершив последнюю поездку от Омска до Барабинска в составе поезда № 88 Омск — Новосибирск. После этого он был установлен как памятник на станции Барабинск.