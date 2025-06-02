Памятник электровозу восстановили в Новосибирской области

Силами сотрудников железнодорожной станции Барабинск проведены работы по восстановлению и благоустройству памятника электровозу ЧС2−010. Как пишет «Барабинский вестник», железнодорожники объединились, чтобы очистить и покрасить корпус легендарной машины.
Идея восстановить памятник возникла в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на совещании узловой рабочей группы станции. Как пояснил начальник СЛД «Барабинск» Дмитрий Мусатов, депо взяло на себя обязательство вернуть работоспособность освещения локомотива — ходовых огней, буферных фонарей и прожекторов. Это позволило «оживить» памятник: теперь вечерами он освещает перрон, радуя пассажиров.
Руководитель группы по восстановлению, старший мастер аккумуляторного участка СЛД «Барабинск» Артем Хохлов, рассказал о деталях работы. Сотрудники СЛД занимались покраской экипажной и механической части электровоза. Также были восстановлены и окрашены заводские таблички и номера на лобовых частях кузова. Для ремонта освещения специалисты снимали плафоны, разбирали и чинили узлы.
Магистральный электровоз ЧС2−010 был построен в Чехословакии в 1962 году. В 1984 году электровоз был передан на Западно-Сибирскую железную дорогу в депо Барабинск. На заслуженный отдых ЧС2−010 отправился 20 июля 2009 года, совершив последнюю поездку от Омска до Барабинска в составе поезда № 88 Омск — Новосибирск. После этого он был установлен как памятник на станции Барабинск.
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