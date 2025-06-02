В Артеме ограничили доступ к школе, где обрушилось здание спортзала

Как мы писали ранее, здание спортивного зала обрушилось во время проведения капитального ремонта, однако точные причины случившегося пока неизвестны. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, на место выехал исполняющий обязанности прокурора города Илья Румянцев для координации действий правоохранителей и спецслужб: