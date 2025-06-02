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В Артеме ограничили доступ к школе, где обрушилось здание спортзала

Во время ЧП никто не пострадал.

Источник: Соцсети

В Артеме после обрушения пристроенного к школе № 17 спортивного зала прокуратура начала проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время ЧП никто не пострадал.

Как мы писали ранее, здание спортивного зала обрушилось во время проведения капитального ремонта, однако точные причины случившегося пока неизвестны. По информации пресс-службы краевой прокуратуры, на место выехал исполняющий обязанности прокурора города Илья Румянцев для координации действий правоохранителей и спецслужб:

«Доступ на территорию школы ограничен. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц».

Как добавил глава Артемовского ГО Вячеслав Квон, подрядчик планирует выполнить обратную засыпку скальным грунтом для предотвращения дальнейшего разрушения.