Рысь заметили в центре Иркутска

Полицейские обратились к жителям Иркутска с предупреждением о появлении рыси в городе. 1 июня в Октябрьском районе города в районе улиц Дальневосточная и Байкальская зафиксированы случаи появления хищника. Зверя также видели на улице Киевская. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Полицейские напоминают, что, хотя рысь обычно избегает контакта с людьми, встреча с ней может быть опасной. Стражи порядка оказывают содействие профильным службам. Граждан призывают не пытаться поймать потенциально опасное хищное животное самостоятельно, не провоцировать его, не пытаться снять на видео или фото.
О встрече с хищником рекомендуется незамедлительно сообщить экстренным службам по телефону 112.
В случае встречи с рысью, сотрудники полиции рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:
— Не подходите к животному. Рысь может проявлять агрессию, если почувствует угрозу.
— Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте и не делайте резких движений. Постарайтесь медленно отойти от животного, не провоцируя его.
— Не кормите и не пытайтесь привлечь ее внимание.
— Будьте особенно осторожны с детьми и домашними животными. Убедитесь, что они находятся под контролем и не приближаются к диким животным.
Напомним, что ранее жители поселка Порт Байкал в Слюдянском районе вновь заметили рысь. Дикое животное сидело ранним утром на дороге.