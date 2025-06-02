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Рысь заметили в центре Иркутска

Полицейские предупреждают жителей об опасности.

Источник: ГУ МВД

Полицейские обратились к жителям Иркутска с предупреждением о появлении рыси в городе. 1 июня в Октябрьском районе города в районе улиц Дальневосточная и Байкальская зафиксированы случаи появления хищника. Зверя также видели на улице Киевская. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Полицейские напоминают, что, хотя рысь обычно избегает контакта с людьми, встреча с ней может быть опасной. Стражи порядка оказывают содействие профильным службам. Граждан призывают не пытаться поймать потенциально опасное хищное животное самостоятельно, не провоцировать его, не пытаться снять на видео или фото.

О встрече с хищником рекомендуется незамедлительно сообщить экстренным службам по телефону 112.

В случае встречи с рысью, сотрудники полиции рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

— Не подходите к животному. Рысь может проявлять агрессию, если почувствует угрозу.
— Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте и не делайте резких движений. Постарайтесь медленно отойти от животного, не провоцируя его.
— Не кормите и не пытайтесь привлечь ее внимание.
— Будьте особенно осторожны с детьми и домашними животными. Убедитесь, что они находятся под контролем и не приближаются к диким животным.

Напомним, что ранее жители поселка Порт Байкал в Слюдянском районе вновь заметили рысь. Дикое животное сидело ранним утром на дороге.