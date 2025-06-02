Рысь заметили в центре Иркутска

— Не подходите к животному. Рысь может проявлять агрессию, если почувствует угрозу.

— Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте и не делайте резких движений. Постарайтесь медленно отойти от животного, не провоцируя его.

— Не кормите и не пытайтесь привлечь ее внимание.

— Будьте особенно осторожны с детьми и домашними животными. Убедитесь, что они находятся под контролем и не приближаются к диким животным.