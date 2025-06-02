«Украина — глубоко на дне»: в США прокомментировали удары ВСУ по аэродромам РФ

Американский полковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам не нанесут значительного ущерба России. Об этом он заявил в понедельник, 2 июня, в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, российские войска значительно превосходят украинские по численности и вооружению. Дэвис также выразил мнение, что целью этих атак было сорвать предстоящие переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле.
— Если бы кто-нибудь провел любой рациональный анализ, посмотрел на баланс сил между двумя сторонами, (…) стало бы очевидно, что Россия — высоко наверху, а Украина — глубоко на дне, — заявил Дэвис.
Накануне в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что несколько единиц авиационной техники получили повреждения в результате атак с использованием FPV-дронов на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях.
Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.
Также ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста. Часть состава рухнула на автомобильную дорогу под мостом, а тепловоз загорелся, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях.