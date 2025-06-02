Церковный праздник 2 июня 2025: традиции, приметы и запреты

Святой Никифор был патриархом Константинопольским (Царьградским) в IX веке. Он известен своей борьбой против иконоборческой ереси, которая отрицала почитание икон и святых. Никифор активно защищал православные традиции и учение, что сделало его значимой фигурой в истории христианства. После его смерти он был канонизирован, и его память отмечается как день, когда верующие могут обратиться к нему с молитвой о помощи и заступничестве.